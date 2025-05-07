Костюк оформила разгром в стартовом матче престижного турнира в Риме
Марта Костюк (27) легко вышла во второй круг турнира серии WTA 1000 в итальянском Риме. В стартовом матче она разгромила филиппинскую теннисистку Александру Эалу (70).
Матч длился 1 час 3 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:1 в пользу украинки.
Ход встречи во многом определил ее первый гейм. Он длился более десяти минут, и забрать его удалось Костюк с пятого брейк-пойнта. После этого Марта заиграла уверенно и раскованно. Во время просмотра возникал вопрос, как Эала месяц назад смогла добраться до полуфинала "тысячника" в Майами.
Единственный гейм в игре филиппинская теннисистка сумела взять при счете 0:6, 0:4. Он же стал ее последним успехом в поединке.
Отметим, что Костюк 11 раз выиграла сет под ноль в основной сетке WTA-тура и третий в этом году. Во всех 11 поединках, где такое случалось, украинка побеждала.
За матч Марта 2 раза подала навылет, обошлась без двойных ошибок и сделала 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и не имела ни одного брейк-пойнта.
Марта Костюк (Украина) - Александра Эала (Филиппины) 6:0, 6:1
Соперницы ранее не встречались. В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против австралийки Дарьи Касаткиной (15), которая недавно сменила свое российское гражданство.
Напомним, что определилась соперница Элины Свитолиной по второму кругу турнира в Риме. Первая ракетка Украины встретится с Джессикой Бузас Манейро (72, Испания).