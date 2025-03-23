Костюк уничтожила россиянку и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Марта Костюк разгромила россиянку Анну Блинкову и вышла в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 Miami Open в американском Майами.

Украинка всего за 59 минут одержала победу со счетом 6:2, 6:1.

Костюк не лучшим образом вошла в игру, сумев выиграть за первые два гейма лишь один розыгрыш. Однако, когда Марта наконец включила полную мощность, оказалось, что отвечать сопернице нечем.

Украинка забивала мячи на любой вкус, выиграв шесть геймов подряд и оформив так называемую "скрытую баранку" для россиянки в первом сете.

Во второй партии характер игры не изменился. Блинкова смогла взять один-единственный гейм уже при счете 5:0 в пользу Костюк. На итог поединка это никак не повлияло.

На матч-пойнте Марта подала издевательский эйс с руки.

Костюк за игру 5 раз подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и 5 брейков. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 ошибки на подаче и 1 брейк.

Miami Open – WTA 1000

Майами, США, хард

Призовой фонд: $8,963,700

Третий круг, 23 марта

Марта Костюк (29, Украина) – Анна Блинкова (85, -) 6:2, 6:1

Это была первая встреча соперниц. Марта впервые сыграет в четвертом круге турнира в Майами.

В следующем раунде соревнований Костюк встретится с победительницей пары Джессика Пегула (4, США) – Анна Калинская (33, -).

Напомним, что чуть ранее в 1/8 финала в Майами пробилась Элина Свитолина, которая одолела чешку Каролину Мухову.