Определился следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса
Чоловіча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України
Мужская сборная Украины по теннису в рамках Второй мировой группы Кубка Дэвиса проведет матч против команды Доминиканской Республики. Противостояние состоится 12-13 или 13-14 сентября на условно домашней площадке украинцев.
Об этом стало известно по итогам жеребьевки соревнования, сообщает официальный сайт Кубка Дэвиса.
Полные результаты жеребьевки следующие:
- Украина - Доминиканская Республика
Сальвадор - Румыния
- Литва - Бенин
- Того - Египет
- Гонконг - Узбекистан
- Ирландия - Китай
- Кипр - Монако
- Новая Зеландия - Грузия
- Словения - Уругвай
- ЮАР - Марокко
- Ливан - Барбадос
- Парагвай - Пакистан
- Эстония - Мексика
13 победителей этих матчей в следующем году сыграют в плей-офф Первой мировой группы. Проигравшие команды примут участие в плей-офф Второй мировой группы.
Напомним, что во Вторую группу наша сборная опустилась после поражения в матче плей-офф Первой мировой группы от команды Туниса в начале февраля.