Определился следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису в рамках Второй мировой группы Кубка Дэвиса проведет матч против команды Доминиканской Республики. Противостояние состоится 12-13 или 13-14 сентября на условно домашней площадке украинцев.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки соревнования, сообщает официальный сайт Кубка Дэвиса.

Полные результаты жеребьевки следующие:

Украина - Доминиканская Республика

Сальвадор - Румыния

Сальвадор - Румыния Литва - Бенин

Того - Египет

Гонконг - Узбекистан

Ирландия - Китай

Кипр - Монако

Новая Зеландия - Грузия

Словения - Уругвай

ЮАР - Марокко

Ливан - Барбадос

Парагвай - Пакистан

Эстония - Мексика

13 победителей этих матчей в следующем году сыграют в плей-офф Первой мировой группы. Проигравшие команды примут участие в плей-офф Второй мировой группы.

Напомним, что во Вторую группу наша сборная опустилась после поражения в матче плей-офф Первой мировой группы от команды Туниса в начале февраля.