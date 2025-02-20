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Определился следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса

Станіслав Матусевич — 20 февраля 2025, 13:47
Чоловіча збірна України з тенісу
Чоловіча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України

Мужская сборная Украины по теннису в рамках Второй мировой группы Кубка Дэвиса проведет матч против команды Доминиканской Республики. Противостояние состоится 12-13 или 13-14 сентября на условно домашней площадке украинцев.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки соревнования, сообщает официальный сайт Кубка Дэвиса.

Полные результаты жеребьевки следующие:

  • Украина - Доминиканская Республика
    Сальвадор - Румыния
  • Литва - Бенин
  • Того - Египет
  • Гонконг - Узбекистан
  • Ирландия - Китай
  • Кипр - Монако
  • Новая Зеландия - Грузия
  • Словения - Уругвай
  • ЮАР - Марокко
  • Ливан - Барбадос
  • Парагвай - Пакистан
  • Эстония - Мексика

13 победителей этих матчей в следующем году сыграют в плей-офф Первой мировой группы. Проигравшие команды примут участие в плей-офф Второй мировой группы.

Напомним, что во Вторую группу наша сборная опустилась после поражения в матче плей-офф Первой мировой группы от команды Туниса в начале февраля.

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