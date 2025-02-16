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Свитолина вышла во второй круг тысячника в Дубае, разгромив россиянку

Станіслав Матусевич — 16 февраля 2025, 17:46
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна
Getty images

В воскресенье, 16 февраля, украинка Элина Свитолина (22) сыграла матч первого круга на турнире серии WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, который проходит в Дубае, ОАЭ.

На старте соревнований Свитолина за 1 час 7 минут легко победила россиянку Анну Калинскую (18)  6:1, 6:2.

Матч начался с проигранной под ноль подачи Свитолиной. И это был единственный в партии успех так называемой "нейтральной" спортсменки. Следующие 6 геймов остались за украинкой.

На старте второй партии Калинская взяла свою подачу, однако очень скоро уже уступала 1:4. Элина без проблем довела свое преимущество до победы во встрече.

Свитолина за игру 1 раз подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и 6 брейков. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 ошибки на подаче и 2 брейка.

Dubai Duty Free Tennis Championships  WTA 1000
Дубай, ОАЭ, хард
Призовой фонд: $3,654,963
Первый круг, 16 февраля

Элина Свитолина (Украина)  Анна Калинская (-) 6:1, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, украинка выиграла обе. Интересно, что Калинская в прошлом году играла в финале турнира в Дубае, где уступила итальянке Жасмин Паолини.

В следующем круге соревнований Свитолина встретится с победительницей пары Ребекка Шрамкова (46, Словакия)  Клара Таусон (39, Дания).

Напомним, что ранее Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира в Дубае, одолев Магду Линетт (36, Польша) со счётом 6:3, 7:5.

Дубай Еліна Світоліна WTA 1000

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