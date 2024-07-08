Свитолина выйдет на матч 1/8 Уимблодона в черной ленте

Украинская теннисистка Элина Свитолина (19) почтит память погибших в результате российских обстрелов 8 июля.

Об этом сообщил аккаунт Setanta Sports в Instagram.

На матч 1/8 финала Уимблдона-2024 против Ван Синьюй одесситка выйдет в чёрной ленте или повязке. Игра состоится сегодня, 8 июля, начало не ранее 16:00 по киевскому времени.

Это будет жестом солидарности с жертвами российских авиаударов, которые россияне совершили сегодня утром.

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