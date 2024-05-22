Свитолина, Костюк и другие: шесть украинок гарантировали участие в основной сетке Уимблдона

Шесть украинских теннисисток вошли в заявку основной сетки Уимблдона, турнира серии Grand Slam.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Украину гарантированно будут представлять Элина Свитолина (17), Марта Костюк (20), Даяна Ястремская (32), Леся Цуренко (44), Ангелина Калинина (56) и Екатерина Байндль (169). Отметим, что Байндль использовала защищенный рейтинг (92).

Уимблдон-2024 продлится с 1 по 14 июля. Напомним, что действующей чемпионкой турнира является чешка Маркета Вондрушева, которая в финале обиграла Онс Жаббер.