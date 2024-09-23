Рейтинг WTA: Стародубцева в очередной раз обновила личный рекорд, Свитолина, Калинина и Цуренко улучшили позиции

Сегодня, 23 сентября, женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг игроков.

Марта Костюк сохранила 18-ю позицию и осталась первой ракеткой Украины. Юлия Стародубцева поднялась со 118-го на 115-е место, обновив личный рекорд, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко также поднялись в рейтинге.

Первой ракеткой мира остается полька Ига Швентек. Она начинает 122-ю неделю в этом статусе. В топ-10 произошли минимальные перемены.

Рейтинг WTA

1. Ига Cвентек (Польша) – 10885 очков

2. Арина Соболенко (Беларусь) – 8716

3. Джессика Пегула (США) – 6220

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5871

5. Жасмин Паолини (Италия) – 5348

6. Кори Гауфф (США) – 4983

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3920

8. Эмма Наварро (США) – 3698

9 (10). Даниэль Коллинз (США) – 3178

10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3161

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18 (18). Марта Костюк - 2493

27 (28). Элина Свитолина - 1942

35 (35). Даяна Ястремская - 1603

48 (50). Ангелина Калинина - 1136

88 (92). Леся Цуренко - 794

115 (118). Юлия Стародубцева - 620

124 (125). Дарья Снегирь — 603

174 (172). Екатерина Заватько - 429