Рейтинг WTA: Стародубцева в очередной раз обновила личный рекорд, Свитолина, Калинина и Цуренко улучшили позиции
Сегодня, 23 сентября, женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг игроков.
Марта Костюк сохранила 18-ю позицию и осталась первой ракеткой Украины. Юлия Стародубцева поднялась со 118-го на 115-е место, обновив личный рекорд, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко также поднялись в рейтинге.
Первой ракеткой мира остается полька Ига Швентек. Она начинает 122-ю неделю в этом статусе. В топ-10 произошли минимальные перемены.
Рейтинг WTA
1. Ига Cвентек (Польша) – 10885 очков
2. Арина Соболенко (Беларусь) – 8716
3. Джессика Пегула (США) – 6220
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5871
5. Жасмин Паолини (Италия) – 5348
6. Кори Гауфф (США) – 4983
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3920
8. Эмма Наварро (США) – 3698
9 (10). Даниэль Коллинз (США) – 3178
10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3161
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18 (18). Марта Костюк - 2493
27 (28). Элина Свитолина - 1942
35 (35). Даяна Ястремская - 1603
48 (50). Ангелина Калинина - 1136
88 (92). Леся Цуренко - 794
115 (118). Юлия Стародубцева - 620
124 (125). Дарья Снегирь — 603
174 (172). Екатерина Заватько - 429