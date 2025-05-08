Джокович планирует играть до 2028 года

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович планирует продолжать карьеру как минимум до 2028 года.

Об этом сообщает Tennis 365.

Такую информацию обнародовал Тьерри Гибер – исполнительный директор компании Lacoste, которая является поставщиком игровой формы для 37-летнего серба.

"Новак хочет продолжать как минимум до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Мы обсудим вопрос о продлении контракта. С тех пор как мы его подписали, он выиграл половину своих турниров Grand Slam . Он сделал огромный вклад в развитие бренда", – заявил Гибер.

В настоящее время Джокович занимает шестое место в рейтинге АТР. Напомним, 24-кратный победитель турниров Grand Slam пропускает престижный грунтовый турнир серии Мастерс в Риме (7 – 18 мая).