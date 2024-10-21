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Рейтинг WTA. Костюк опустилась на одну позицию, Швентек потеряла статус первой ракетки

Володимир Клепач — 21 октября, 09:22
Рейтинг WTA. Костюк опустилась на одну позицию, Швентек потеряла статус первой ракетки
Марта Костюк
Getty images

Сегодня, 21 октября, женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг игроков.

Марта Костюк осталась первой ракеткой Украины, хоть и опустила на 18-ю позицию. Даяна Ястремская добавила две строки, также есть небольшой прогресс у Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой. Элина Свитолина, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая ухудшили свои позиции.

Первой ракеткой мира стала Арина Сабаленко, она обошла Игу Швентек. В первую десятку вернулась Дарья Касаткина, покинула топ-10 американка Даниэль Коллинс.

Рейтинг WTA

1(2). Арина Сабаленко (-) – 9706 очков

2(1). Ига Швентек (Польша) – 9665

3. Коко Гофф (США) – 5963

4. Джессика Пегула (США) – 5785

5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5471

6. Жасмин Паолини (Италия) – 5144

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4480

8. Эмма Наварро (США) – 3698

9(11). Дарья Косаткина (-) – 3500

10. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 3194

...

18(17). Марта Костюк – 2493

26 (25). Элина Свитолина – 1931

34(36). Даяна Ястремская – 1612

54 (55). Ангелина Калинина – 1030

89 (91). Юлия Стародубцева – 793

120 (101). Леся Цуренко – 600

126 (119). Дарья Снегирь – 564

216 (208). Анастасия Соболева – 327

223 (197). Екатерина Заватько – 315

Ангеліна Калініна Дарина Снігур Катаріна Завацька Марта Костюк Рейтинг WTA Аріна Сабаленко Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Іга Швьонтек Юлія Стародубцева

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