Рейтинг WTA. Костюк опустилась на одну позицию, Швентек потеряла статус первой ракетки

Сегодня, 21 октября, женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг игроков.

Марта Костюк осталась первой ракеткой Украины, хоть и опустила на 18-ю позицию. Даяна Ястремская добавила две строки, также есть небольшой прогресс у Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой. Элина Свитолина, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая ухудшили свои позиции.

Первой ракеткой мира стала Арина Сабаленко, она обошла Игу Швентек. В первую десятку вернулась Дарья Касаткина, покинула топ-10 американка Даниэль Коллинс.

Рейтинг WTA

1(2). Арина Сабаленко (-) – 9706 очков

2(1). Ига Швентек (Польша) – 9665

3. Коко Гофф (США) – 5963

4. Джессика Пегула (США) – 5785

5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5471

6. Жасмин Паолини (Италия) – 5144

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4480

8. Эмма Наварро (США) – 3698

9(11). Дарья Косаткина (-) – 3500

10. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 3194

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18(17). Марта Костюк – 2493

26 (25). Элина Свитолина – 1931

34(36). Даяна Ястремская – 1612

54 (55). Ангелина Калинина – 1030

89 (91). Юлия Стародубцева – 793

120 (101). Леся Цуренко – 600

126 (119). Дарья Снегирь – 564

216 (208). Анастасия Соболева – 327

223 (197). Екатерина Заватько – 315