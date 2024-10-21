Рейтинг WTA. Костюк опустилась на одну позицию, Швентек потеряла статус первой ракетки
Сегодня, 21 октября, женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг игроков.
Марта Костюк осталась первой ракеткой Украины, хоть и опустила на 18-ю позицию. Даяна Ястремская добавила две строки, также есть небольшой прогресс у Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой. Элина Свитолина, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая ухудшили свои позиции.
Первой ракеткой мира стала Арина Сабаленко, она обошла Игу Швентек. В первую десятку вернулась Дарья Касаткина, покинула топ-10 американка Даниэль Коллинс.
Рейтинг WTA
1(2). Арина Сабаленко (-) – 9706 очков
2(1). Ига Швентек (Польша) – 9665
3. Коко Гофф (США) – 5963
4. Джессика Пегула (США) – 5785
5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5471
6. Жасмин Паолини (Италия) – 5144
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4480
8. Эмма Наварро (США) – 3698
9(11). Дарья Косаткина (-) – 3500
10. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 3194
...
18(17). Марта Костюк – 2493
26 (25). Элина Свитолина – 1931
34(36). Даяна Ястремская – 1612
54 (55). Ангелина Калинина – 1030
89 (91). Юлия Стародубцева – 793
120 (101). Леся Цуренко – 600
126 (119). Дарья Снегирь – 564
216 (208). Анастасия Соболева – 327
223 (197). Екатерина Заватько – 315