Сестры Киченок проведут первый турнир в одной паре с февраля

Людмила и Надежда Киченок получили третий номер посева в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 500 во французском Страсбурге, который пройдёт с 18 по 24 мая.

Это будет первый совместный матч украинских парниц в WTA-туре, начиная с начала февраля, когда сестры дошли до финала в австрийском Линце. В апреле теннисистки провели вместе одну игру за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой победили польскую пару.

Первыми соперницами Людмилы и Надежды в Страсбурге станет дуэт Мария Бузкова (Чехия)/Александра Панова (-).

Напомним, что на главном грунтовом соревновании года, Ролан Гаррос, который пройдет в столице Франции с 25 мая по 8 июня, сестры Киченок будут играть в разных парах. Надежда будет выступать вместе с еще одной украинкой, Даяной Ястремской, а Людмила – с американкой Софией Кенин.