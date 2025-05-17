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Сестры Киченок проведут первый турнир в одной паре с февраля

Станіслав Матусевич — 17 мая 2025, 12:58
Сестры Киченок проведут первый турнир в одной паре с февраля
Людмила та Надія Кіченок
Getty Images

Людмила и Надежда Киченок получили третий номер посева в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 500 во французском Страсбурге, который пройдёт с 18 по 24 мая.

Это будет первый совместный матч украинских парниц в WTA-туре, начиная с начала февраля, когда сестры дошли до финала в австрийском Линце. В апреле теннисистки провели вместе одну игру за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, в которой победили польскую пару.

Первыми соперницами Людмилы и Надежды в Страсбурге станет дуэт Мария Бузкова (Чехия)/Александра Панова (-).

Напомним, что на главном грунтовом соревновании года, Ролан Гаррос, который пройдет в столице Франции с 25 мая по 8 июня, сестры Киченок будут играть в разных парах. Надежда будет выступать вместе с еще одной украинкой, Даяной Ястремской, а Людмила – с американкой Софией Кенин.

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