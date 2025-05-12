Определился соперник сборной Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг

В понедельник, 12 мая, состоялась жеребьевка финала Кубка Билли Джин Кинг, где своего соперника узнала сборная Украины.

"Сине-желтые" в первом раунде плей-офф встретятся с командой Испании. В случае выхода в полуфинал соперником украинок станет победитель противостояния Италии и Китая.

Результаты жеребьевки

Италия – Китай

Испания – Украина

Казахстан – США

Япония – Великобритания

Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В нем примут участие 6 команд-победительниц квалификационного этапа (Великобритания, Япония, Испания, Казахстан, Украина, США), хозяйки турнира (Китай), а также прошлогодние победительницы соревнований, сборная Италии.

Напомним, в квалификации украинки обыграли команду Польши, что обеспечило им первый в истории выход в финал турнира.