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Определился соперник сборной Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг

Олександр Булава — 12 мая 2025, 10:05
Определился соперник сборной Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг
Еліна Світоліна
ФТУ

В понедельник, 12 мая, состоялась жеребьевка финала Кубка Билли Джин Кинг, где своего соперника узнала сборная Украины.

"Сине-желтые" в первом раунде плей-офф встретятся с командой Испании. В случае выхода в полуфинал соперником украинок станет победитель противостояния Италии и Китая.

Результаты жеребьевки

  • Италия – Китай
  • Испания – Украина
  • Казахстан – США 
  • Япония – Великобритания 

Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В нем примут участие 6 команд-победительниц квалификационного этапа (Великобритания, Япония, Испания, Казахстан, Украина, США), хозяйки турнира (Китай), а также прошлогодние победительницы соревнований, сборная Италии.

Напомним, в квалификации украинки обыграли команду Польши, что обеспечило им первый в истории выход в финал турнира.

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