Определился соперник сборной Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг
Еліна Світоліна
ФТУ
В понедельник, 12 мая, состоялась жеребьевка финала Кубка Билли Джин Кинг, где своего соперника узнала сборная Украины.
"Сине-желтые" в первом раунде плей-офф встретятся с командой Испании. В случае выхода в полуфинал соперником украинок станет победитель противостояния Италии и Китая.
Результаты жеребьевки
- Италия – Китай
- Испания – Украина
- Казахстан – США
- Япония – Великобритания
Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В нем примут участие 6 команд-победительниц квалификационного этапа (Великобритания, Япония, Испания, Казахстан, Украина, США), хозяйки турнира (Китай), а также прошлогодние победительницы соревнований, сборная Италии.
Напомним, в квалификации украинки обыграли команду Польши, что обеспечило им первый в истории выход в финал турнира.