Выступление украинок на Уимблдоне-2024: итоги травяного сезона

2024 год стал рекордным для украинского женского тенниса в разных статистических измерениях. Так, впервые в истории восемь украинок стартовали в основной сетке Уимблдона. Но насколько удачным оказалось их выступление на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета? Подведем небольшие итоги.

Марта Костюк — несмотря на все, первая ракетка Украины

Getty Images

Из десяти последних матчей Марта Костюк проиграла семь. Вопреки такой статистике, 22-летняя теннисистка продолжает занимать первое место в национальном рейтинге. Также киевлянка остается в первой двадцатке мирового табеля о рангах WTA.

Вряд ли травяной сезон 2024 года можно занести Марте в актив. Из пяти сыгранных матчей она проиграла три. Однако две победы пришлись именно на Уимблдон. Это позволило повторить прошлогодний персональный рекорд — дойти до 1/16 этого престижного Гренд Слэма.

Благодаря победам над 27-летней словачкой Ребеккой Шрамковой (105) и 30-летней австралийкой российского происхождения Дарией Севилл (82), выступление на Уимблдоне не стало для Костюк провальным. Однако уже в матче против австралийской ветеранки обнаружились все недостатки игры нашей теннисистки.

Во-первых, Марта продолжает излишне тратить психическую энергию, давая волю чувствам. Кое-где это даже раздражает её поклонников, которые раньше восхищались взрывным нравом киевлянки. Во-вторых, поражает количество непринужденных ошибок. В поединке с Севилл украинка допустила их аж 57!

В-третьих, остаются проблемы с подачей, особенно второй. Опять же, против австралийки Марта выиграла всего 26% розыгрышей на собственной второй подаче. В-четвертых, 15 двойных ошибок за матч — не много ли? И, наконец, в-пятых, играя против агрессивных рейтинговых теннисисток, Костюк не проявляет характера и не навязывает борьбу. На Уимблдоне это произошло в поединке против 29-летней американки Мэдисон Киз (13).

Даяна Ястремская — на подходе к первой двадцатке

Getty Images

По игре 24-летняя одесситка не разочаровала. Даяна неплохо применяла рваный темп, чередуя длинные удары под самую заднюю линию с агрессивными комбинациями. По чистым винерам она обыграла всех своих соперниц. Особенно болельщикам запомнилась игра против бывшей россиянки, а теперь француженки — 23-летней Варвары Грачевой (70).

Однако два с половиной часа одиночной игры плюс такой же затяжной триллер в парном разряде оказал заметное влияние на физическое состояние украинки. Против агрессивной Донны Векич (37) из Хорватии Даяне явно не хватило сил. Кроме того, рваный темп из-за постоянных дождевых перерывов также выбил Ястремскую из нормального функционального пути.

Отметим, что Векич стабильно показывает неплохие результаты на траве, поэтому поражение украинки — не провал. Ястремская проиграла будущей полуфиналистке. Пожелаем Даяне провести еще несколько удачных турниров, чтобы улучшить собственное рейтинговое достижение и попасть в первую двадцатку WTA.

Элина Свитолина — лучшая среди украинок на траве

Getty Images

В очередной раз Элина Свитолина доказала, что она является лучшей теннисисткой Украины на травяном покрытии, а может и не только. Одесситка показала теннис действительно высшего класса. На Уимблдоне её умный, комбинационный теннис был подкреплен здоровой тягой к победам и высоким уровнем концентрации. Это особенно заметно было в матчах против 29-летней туниски Онс Жабер (10) и 22-летней китаянки Синю Ю Ван (42).

Несмотря на выход в четвертьфинал, Элина потеряла 350 рейтинговых очков из-за того, что в прошлом году была полуфиналисткой турнира. Это привело к понижению в рейтинге WTA на девять позиций. После Уимблдона Свитолина будет тридцатой, став третьим номером в Украине.

К сожалению, матч против 25-летней представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (4) показал, что Элине сегодня сложно конкурировать с представительницами первой рейтинговой пятерки. Как и в предыдущих двух поединках, украинка свела к минимуму количество непринужденных ошибок, но противопоставить активному теннису казахстанка ничего не смогла. По винерам Свитолина проиграла разгромно 8:28, что в конечном итоге и привело к итоговому счету 3:6, 2:6.

Несмотря на такое безвольное поражение в четвертьфинале, именно игра Элины принесла на Уимблдоне-2024 больше положительных эмоций украинским болельщикам. Одесситка доказала, что теннис остается для нее важной частью жизни и готова прогрессировать в разных аспектах игры, хотя раньше и подчеркивала, что уже не выйдет на свой самый высокий уровень, ведь имеет и другие приоритеты.

Также Элина проявила и собственную гражданскую патриотическую позицию, привлекая внимание всего мира к террористическим атакам со стороны России против Украины. Слезы украинки во время флеш-интервью после 1/8 финала вызвали искреннее соболезнование публики на стадионе и телевизионных зрителей.

Да, в рейтинге Свитолина испытала существенное снижение, но игра 29-летней теннисистки продолжает поражать качеством, разумностью, зрелостью, утонченностью. Возможно, ей не хватает определенной агрессивности и резкости, но Элина должна в хорошем настроении подойти к быстрой подготовке к предстоящей Олимпиаде.

Ангелина Калинина — главное разочарование первого круга

Getty Images

В этом сезоне Ангелина Калинина до Уимблдона провела на траве шесть поединков и проиграла лишь в двух. При этом уступила мощным соперницам: 29-летней казахстанце Юлии Путинцевой (35) и Мэдисон Киз из США. Несмотря на довольно сложный, как для первого круга, жребий (прогрессирующая 21-летняя россиянка Элина Аванесян, 77), мы ожидали более удачного выступления украинки.

Поразило не самое поражение на старте Гренд Слэма, а качество игры и психологической готовности Ангелины. Весь матч создавалось впечатление, что она намеренно выцеливает в сетку. По непринужденным ошибкам Калинина «обыграла» соперницу 43:20! Характерным стал последний розыгрыш, когда Калинина будто намеренно выдала чрезвычайно неудачный удар с лета в 100% выигрышной для себя ситуации.

Оппозиция оказалась совсем не страшной, ведь Аванесян играла в простой и неизысканный теннис. Больно было смотреть, как украинка играет на голову слабее самой себя. Впрочем, на рейтинговую позицию это повлияло не сильно. Калинина остается во второй половине пятого десятка.

Леся Цуренко – приближается вылет из первой сотни

Getty Images

35-летняя украинка продолжает выступления на крупных турнирах, несмотря на проблемы со здоровьем. По крайней мере, на Уимблдоне она доиграла стартовый матч до конца, чего не смогла сделать в последних двух поединках – на почве Рима и Парижа.

Матч против Варвары Грачевой стал для Леси единственным травяным в этом сезоне. Учитывая, что в прошлом году Цуренко пробилась в 1/8 данного Гренд Слэма, потеря рейтинговых очков оказалась довольно существенной – минус 230. Украинка потеряла около 30 позиций в рейтинге, откатившись в конец девятого десятка.

Дарья Снигур – самый удачный травяной сезон в карьере

22-летняя украинка благодаря выходу во второй круг Уимблдона по итогам соревновательной недели поднимется на 106 место в рейтинговом табеле о рангах. У Дарии еще не было столь удачного травяного сезона. В этом году на траве она одержала семь побед в одиннадцати поединках. На лондонском Гренд Слэме прошла сито квалификации, а в первом круге разгромно победила 27-летнюю француженку Осеан Доден (79).

Во втором круге было не менее разгромное поражение от Елены Остапенко (14) из Латвии. Но понятно, что это соперница по совершенно другой лиге. Пожелаем нашей спортсменке в ближайшие месяцы добраться до первой сотни, а также дальше прогрессировать в игре, особенно в технических ее моментах.

Юлия Стародубцева – записываем выступление на траве в 2024 году в актив

tennisua.org

Достаточно удачным стал травяной сезон-2024 и для 24-летней Юлии Стародубцевой. Из семи проведенных матчей – всего два поражения. На Уимблдоне пройдена квалификация, а в первом раунде побеждена 30-летняя бельгийка Элисон Ван Эйтванк (254).

Многие надеялись на довольно легкий жребий, ведь во втором круге украинка вышла на 123 ракетку мира, 23-летнюю новозеландку Лулу Сун. Однако последняя оказалась темной лошадкой, уже после Юлии обыграв опытную китаянку Линь Чжу и юную британскую звезду Эмму Радукану. При этом Стародубцева дала мощное сражение предстоящей четвертьфиналистке, выиграв стартовую партию.

Болельщики ожидают новых рейтинговых достижений от своей любимицы. Поклонников у Юлии в этом году существенно прибавилось. Привлекает его агрессивный стиль на быстрых покрытиях. Желательно улучшить технику и быстроту принятия тактических решений. Будем надеяться на заметный прогресс от украинки, которая в этом году стартовала в основной сетке уже трех турниров Гренд Слэм.

Екатерина Байндль – шестое выступление на траве Уимблдона

Getty Images

30-летняя украинка, занимающая сегодня 184 место в мировом рейтинге, воспользовалась правилом «заморозки» и напрямую попала в основную сетку британского Большого Шлема. Объективно надежд на удачное выступление было мало, но призовые за участие в стартовом матче довольно привлекательны – 60 тысяч фунтов стерлингов.

Как и пять раз до этого Екатерина вылетела из Уимблдона в первом раунде. Однако это не помешало ей немного улучшить рейтинговую строчку – до 176. Пожелаем Байндль удачных выступлений на менее престижных соревнованиях.

Выводы

Наблюдать за игрой наших теннисисток на нынешнем Уимблдоне было интересно. Разные матчи вызвали разные эмоции – от глубокого разочарования в случае с Калининой, до увлечённости мастерством и жаждой победы от Элины Светолиной.

Будем откровенны, предсказывать какие-то результаты от украинок на травяном Гренд Слэме тяжело. Это покрытие становится все более экзотическим для многих теннисисток. Все-таки почве и особенно харду уделяется гораздо большее внимание. Но именно поэтому есть повышенные надежды на определенные неожиданности и даже сенсации. В этом году главное достижение – рекордное представительство украинок на Уимблдоне. Особых персональных рекордов не произошло, если не считать новые рейтинговые достижения Снигур и Стародубцевой.

В сухом и самом общем статистическом итоге имеем:

8 украинок среди 128 участниц;

5 – среди 64;

3 – среди 32;

1 – среди 8 лучших.

Теперь осуществим небольшой возврат на глину, ведь дальше нас ждет Олимпиада, теннисная часть которой пройдет на тех же парижских кортах, где проходит Ролан Гаррос. Будем болеть за медальные шансы наших спортсменок.