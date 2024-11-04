Рейтинг WTA. Свитолина и Стародубцева потеряли позиции

Сегодня, 4 ноября, женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг игроков.

Марта Костюк осталась первой ракеткой Украины, сохранив 18-ю позицию. Элина Свитолина опустилась на одну строчку, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко остались на своих местах. Немного поднялись Анастасия Соболева и Катарина Завацкая, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур потеряли позиции.

Первой ракеткой мира до сих пор является Арина Сабаленка, она опережает Игу Швентек. В десятке лучших за неделю изменений не произошло.

Рейтинг WTA

1. Арина Сабаленко (-) – 9016 очков

2. Ига Швентек (Польша) – 7970

3. Коко Гофф (США) – 5230

4 (6). Жасмин Паолини – 5144

5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4971

6 (4). Джессика Пегула (США) – 4705

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4540

8. Эмма Наварро (США) – 3664

9. Дарья Косаткина (-) – 3368

10 (11). Даниэль Коллинс (США) – 3176

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18. Марта Костюк – 2493

27 (26). Элина Свитолина – 1871

33. Даяна Ястремская – 1612

57. Ангелина Калинина – 1030

97 (92). Юлия Стародубцева – 790

122. Леся Цуренко – 600

158 (126). Дарья Снегирь – 486

220 (221). Анастасия Соболева – 328

229 (233). Екатерина Заватько – 315

На прошлой неделе украинская теннисистка Дарья Есипчук стала финалисткой парного разряда на турнире ITF W15 в Тебю, Швеция.