Костюк и Свитолина поднялись на одну позицию в обновленном рейтинге WTA
В понедельник, 10 февраля, Женская теннисная организация (WTA) обновила рейтинг спортсменок.
Об этом сообщает сайт WTA.
Тройка лидеров осталась без изменений – Арина Сабаленка остается на первом месте, а Ига Швьонтек и Коко Гофф сохранили места в тройке.
Победительница Australian Open Мэддисон Киз поднялась на шестую строчку, а представительница Казахстана Елена Рыбакина потеряла две позиции.
Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая вместе с Элиной Свитолиной поднялась на одну позицию и вплотную приблизилась к двадцатке лучших.
Ангелина Калинина потеряла одно место и теперь занимает 50 строчку обновленного рейтинга.
Рейтинг WTA
(обновлено 10 февраля)
1 (1). Арина Сабаленка (-) – 8956;
2 (2). Ига Швьонтек (Польша) – 8770;
3 (3). Коко Гофф (США) – 6538;
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) – 5289;
5 (6) Джессика Пегула (США) – 4861;
6 (7) Мэддисон Киз (США) – 4680;
7 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4588;
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095;
9 (9). Эмма Наварро (США) – 3709;
10 (10). Паула Бадоса (Испания) – 3608;
...
21 (22). Марта Костюк (Украина) – 2064;
22 (23). Элина Свитолина (Украина) – 1970;
49 (50). Даяна Ястремская (Украина) – 1169;
50 (49). Ангелина Калинина (Украина) – 1165;
107 (105). Юлия Стародубцева (Украина) – 705;
132 (136). Дарья Снигур (Украина) – 543;
147 (147). Леся Цуренко (Украина) – 490;
223 (228). Анастасия Соболева (Украина) – 319;
243 (238). Катарина Завацкая (Украина) – 293.
Ранее стало известно расписание украинских теннисисток в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе.