Костюк и Свитолина поднялись на одну позицию в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 10 февраля, Женская теннисная организация (WTA) обновила рейтинг спортсменок.

Об этом сообщает сайт WTA.

Тройка лидеров осталась без изменений – Арина Сабаленка остается на первом месте, а Ига Швьонтек и Коко Гофф сохранили места в тройке.

Победительница Australian Open Мэддисон Киз поднялась на шестую строчку, а представительница Казахстана Елена Рыбакина потеряла две позиции.

Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая вместе с Элиной Свитолиной поднялась на одну позицию и вплотную приблизилась к двадцатке лучших.

Ангелина Калинина потеряла одно место и теперь занимает 50 строчку обновленного рейтинга.

Рейтинг WTA

(обновлено 10 февраля)

1 (1). Арина Сабаленка (-) – 8956;

2 (2). Ига Швьонтек (Польша) – 8770;

3 (3). Коко Гофф (США) – 6538;

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) – 5289;

5 (6) Джессика Пегула (США) – 4861;

6 (7) Мэддисон Киз (США) – 4680;

7 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4588;

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095;

9 (9). Эмма Наварро (США) – 3709;

10 (10). Паула Бадоса (Испания) – 3608;

...

21 (22). Марта Костюк (Украина) – 2064;

22 (23). Элина Свитолина (Украина) – 1970;

49 (50). Даяна Ястремская (Украина) – 1169;

50 (49). Ангелина Калинина (Украина) – 1165;

107 (105). Юлия Стародубцева (Украина) – 705;

132 (136). Дарья Снигур (Украина) – 543;

147 (147). Леся Цуренко (Украина) – 490;

223 (228). Анастасия Соболева (Украина) – 319;

243 (238). Катарина Завацкая (Украина) – 293.

Ранее стало известно расписание украинских теннисисток в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе.