Костюк поднялась на две позиции в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 24 февраля, женская ассоциация тенниса WTA обновила свой рейтинг, где произошли несколько существенных изменений среди лучших теннисисток мира.

Первая тройка не претерпела изменений: лидером остается белоруска Арина Сабаленка, на втором месте – полька Ига Швёнтек, а третью строчку занимает американка Коко Гофф.

Больше всего изменений по сравнению с предыдущим обновлением касаются теннисисток за пределами тройки. Американки Джессика Пегула и Мэдисон Киз поднялись на одну позицию, что позволило им обойти итальянку Жасмин Паолини, которая теперь занимает шестое место. Пегула находится на четвертой строчке, а Киз – на пятой.

Среди украинских теннисисток в последнем обновлении отметились положительные результаты. Марта Костюк сделала существенный шаг вперед, поднявшись на два места, что позволило ей войти в двадцатку лучших, заняв 19 позицию.

Даяна Ястремская также добилась значительного прогресса, поднявшись на четыре ступеньки и заняв 44 строчку. Это позволило ей обогнать нескольких конкуренток, в частности чешку Маркету Вондроушову. В то же время Элина Свитолина осталась на 24 месте.

Также стоит обратить внимание на других представительниц Украины, которые продолжают свое восхождение в мировом рейтинге. Ангелина Калинина, к сожалению, ухудшила свою позицию, опустившись с 51 на 52 место.

Место Юлии Стародубцевой также претерпело негативные изменения – теперь она находится на 109 строчке. Дарья Снигур опустилась на два пункта и занимает 127 позицию, а Леся Цуренко сохранила 186 строчку.

Рейтинг WTA:

1 (1). Арина Сабаленка (-) – 8956;

2 (2). Ига Швьонтек (Польша) – 8770;

3 (3). Коко Гофф (США) – 6538;

4 (5) Джессика Пегула (США) – 5196;

5 (6). Мэддисон Киз (США) – 4679;

6 (4). Жасмин Паолини (Италия) – 4518;

7 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4588;

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095;

9 (14). Мира Андреева – 3720;

10 (9). Эмма Наварро (США) – 3704;

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19 (21) Марта Костюк (Украина) – 2279;

24 (24). Элина Свитолина (Украина) – 2035;

44 (48). Даяна Ястремская (Украина) – 1279;

52 (51) Ангелина Калинина (Украина) – 1110;

109 (108). Юлия Стародубцева (Украина) – 680;

127 (125). Дарья Снигур (Украина) – 576;

186 (186). Леся Цуренко (Украина) – 372;

Напомним, накануне Юлия Стародубцева не смогла преодолеть квалификацию турнира в Мериде. В основной сетке этого турнира выступят Марта Костюк и Ангелина Калинина.