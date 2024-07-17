Стало известно, сыграет ли Надаль на US Open

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль выступит на US Open-2024.

Об этом стало известно из заявочного листа, который обнародовала прессслужба турнира.

38-летний испанец заявился по защищенному рейтингу. Кроме него, этой опцией также воспользовались Пабло Карреньо Буста, Денис Шаповалов, Райли Опелко, Квон Сун Ву и Доминик Штрикер.

В этом году Рафаэль сыграл на своем любимом турнире Grand Slam – Ролан Гаррос, но вылетел в первом круге после поражения от Александра Зверева. После того "Король почвы" решил пропустить Уимблдон, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Отметим, что на US Open Надаль торжествовал 4 раза - в 2010, 2013, 2017 и 2019 годах.