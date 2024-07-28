Битве легенд быть: Надаль и Джокович встретятся во втором круге Олимпийских игр-2024

Два самых титулованных теннисиста в истории — испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович — сыграют между собой во втором круге Олимпийских игр-2024. Поединок состоится завтра, 29 июля. Ориентировочное время будет определено позже.

Новак на старте прошел австралийца Мэттью Эбдена (6:0, 6:1), а Рафа в непростом матче одолел венгра Мартона Фучовича (6:1, 4:6, 6:4). Интересно, что Джокович справился со своим оппонентом за менее чем час, тогда как стартовый матч Надаля длился 2 с половиной часа.

К тому же Рафаэль, в отличие от Новака, участвует в парном разряде. Накануне испанец вместе с Карлосом Алькарасом завоевали путевку во второй круг. После игры Надаль выразил недовольство тем, что его поединок с Фучовичем поставили слишком рано. Он даже предполагал, что может сняться с одиночного разряда.

История противостояния Надаля и Джоковича насчитывает 59 матчей. С минимальным преимуществом лидирует серб – 30:29. На двоих они выиграли 46 титулов Grand Slam, по этому критерию также лучший Новак – 24:22. Но он ни разу не выигрывал Олимпийские игры, тогда как "Король грунта" (прозвище Надаля — прим.) может похвастаться двумя золотыми медалями — в Пекине-2008 в одиночном разряде и в Рио-2016 в парном.