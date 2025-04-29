Признал вину: чемпион US Open-2024 получил дисквалификацию на 18 месяцев

Действующий чемпион US Open в парном разряде Макс Перселл был дисквалифицирован на 18 месяцев Международным теннисным агентством по добропорядочности (ITIA) за нарушение правил Антидопинговой программы по теннису.

Об этом говорится на сайте ITIA.

Согласно источнику, 27-летний австралиец признал нарушение статьи 2.2 TADP (использование запрещенного метода), получив внутривенные инъекции более 500 мл 16 и 20 декабря 2023 года. Лимит, установленный Всемирным антидопинговым кодексом и TADP, составляет 100 мл в течение 12-часового периода.

ITIA направила игроку уведомление о потенциальном нарушении антидопинговых правил (ADRV) 12 декабря 2024 года, и в тот же день игрок подал запрос на добровольное временное отстранение, которое вступило в силу немедленно.

После полного расследования, проведенного ITIA, которое включало сбор доказательств и интервью с игроком, Перселл признал свои нарушения. Полное сотрудничество игрока и обмен информацией с ITIA позволили уменьшить дисквалификацию на 25%.

Время, проведенное во время добровольного временного отстранения, засчитывается в срок дисквалификации. Таким образом, бан Перселла завершится 11 июня 2026 года. Игрок также будет лишен результатов и призовых за период с даты первого ADRV (16 декабря 2023 года) до первой следующей отрицательной пробы допинг-контроля, которая была предоставлена 3 февраля 2024 года.

В течение периода дисквалификации Перселлу запрещено играть, тренироваться или посещать любые теннисные соревнования, разрешенные или санкционированные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Французская федерация тенниса, Уимблдон и USTA) или любой национальной ассоциацией.

Australian tennis player Max Purcell has accepted a suspension of 18 months under the Tennis Anti-Doping Programme. — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) April 29, 2025

Напомним, что игровой день 28 апреля на турнире в Мадриде был отменен из-за отсутствия электричества.

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