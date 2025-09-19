Свитолина не сумела дожать Паолини, счет в полуфинале КБДК сравнялся
Элина Свитолина (13) была близка к тому, чтобы принести сборной Украины выход в финал Кубка Билли Джин Кинг. Во втором поединке полуфинального матча против команды Италии первая ракетка нашей страны в трех сетах уступила Жасмин Паолини (8).
Игра продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 4:6.
Элина Свитолина (Украина) – Жасмин Паолини (Испания) 6:3, 4:6, 4:6
Теннисистки встречались третий раз в сезоне, итальянка одержала первую победу.
Счет полуфинального противостояния Украина – Италия сравнялся, 1:1, и судьба выхода в финал Кубка Билли Джин Кинг решится в парной встрече. В ней сестры Киченок сыграют против Жасмин Паолини и Сары Эррани.
В финале командного турнира 21 сентября победитель поединка будет противостоять либо США, либо Великобритании.
Напомним, что чуть раньше первый поединок в матче Украина – Италия выиграла Марта Костюк .
* Новость дополняется