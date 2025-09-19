Свитолина не сумела дожать Паолини, счет в полуфинале КБДК сравнялся

Элина Свитолина (13) была близка к тому, чтобы принести сборной Украины выход в финал Кубка Билли Джин Кинг. Во втором поединке полуфинального матча против команды Италии первая ракетка нашей страны в трех сетах уступила Жасмин Паолини (8).

Игра продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 4:6.

Кубок Билли Джин Кинг

Четвертьфинал, Шэньчжэнь, хард, зал

Украина – Италия 1:1

Второй матч, 19 сентября

Элина Свитолина (Украина) – Жасмин Паолини (Испания) 6:3, 4:6, 4:6

Теннисистки встречались третий раз в сезоне, итальянка одержала первую победу.

Счет полуфинального противостояния Украина – Италия сравнялся, 1:1, и судьба выхода в финал Кубка Билли Джин Кинг решится в парной встрече. В ней сестры Киченок сыграют против Жасмин Паолини и Сары Эррани.

В финале командного турнира 21 сентября победитель поединка будет противостоять либо США, либо Великобритании.

Напомним, что чуть раньше первый поединок в матче Украина – Италия выиграла Марта Костюк .

* Новость дополняется