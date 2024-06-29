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Боли больше нет: Джокович провел контрольную игру и готов выступить на Уимблдоне

Владислав Уткін — 29 июня, 13:09
Боли больше нет: Джокович провел контрольную игру и готов выступить на Уимблдоне

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович (2) провел выставочный поединок против Даниила Медведева (5) и заявил об отсутствии боли в колене перед стартом Уимблдона-2024.

Поединок завершился победой второй ракетки мира со счетом 6:3, 6:4. Джокович вынужденно играл в наколеннике, поскольку период реабилитации продолжается.

Слова Новака после матча цитирует BBC.

"Я могу сказать вам, что мне очень, очень понравилось. Теннис без боли - это лучший теннис. Я провел матч без боли в колене и очень рад. Очевидно, это было замечательное испытание против одного из лучших игроков мира", - сказал Джокович.

Напомним, что Джокович не смог продолжить выступление на Ролан Гаррос-2024 из-за травмы колена, снявшись с четвертьфинала против Каспера Рууда. Серб перенес операцию на мениске и в течение трех недель возобновлялся после хирургического вмешательства.

Отметим, в первом круге Уимблдона-2024 Джокович должен сыграть против чешского дебютанта Вита Копрживы.

Вімблдон Новак Джокович Данило Медведєв

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