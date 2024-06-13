МОК опроверг информацию о допуске представителей РФ и Беларуси к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет не подтвердил информацию о допуске к Олимпиаде-2024 теннисистам из РФ и Беларуси.

Представитель МОК Марк Адамс ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции .

"Будут ли российские и белорусские теннисисты допущены к Олимпийским играм? Нет, не на этом этапе. Комиссия сейчас находится в процессе оценки и принятия решения. Я думаю, объявление будет очень скоро, в ближайшие дни мы ожидаем объявления результатов. Сам процесс ветирования все еще продолжается ", - заявил Адамс.

Ранее ряд пропагандистских российских ресурсов опубликовали информацию, что ITF (Международная теннисная федерация) допустила к Олимпиаде теннисистов из РФ и Белоруссии.

Важно отметить, что у ITF отсутствуют полномочия допускать теннисистов непосредственно к Олимпийским играм. Процессом допуска к соревнованиям занимается созданная МОК AINERP (Индивидуальная комиссия по проверке соответствия нейтральных спортсменов).