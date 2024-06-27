МОК допустил восемь российских теннисистов к Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпиаде-2024 в Париже восемь российских теннисистов.

Об этом идет речь на сайте организации.

На игры допустили Данила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову и Мирру Андрееву.

Ранее сообщалось, что Рублев, Хачанов, Касаткин, Самсонов и Соболенко отказались от участия в соревнованиях.

Также одобрено участие белорусок Арины Соболенко и Виктории Азаренко.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет на кортах с 27 июля по 4 августа.

Отметим, что россияне под международным давлением отказываются участвовать на Олимпиаде-2024. Об этом свидетельствуют заявления представителей фехтования, художественной гимнастики, плавания, академической гребли, стрельбы, спортивной гимнастики и стрельбы из лука.

Напомним, национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта разработали рекомендации для украинских атлетов по контакту с россиянами и белорусами на ОИ.