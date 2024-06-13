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Международная федерация тенниса допустила россиян на Олимпийские игры-2024

Микола Дендак — 13 июня, 17:47
Международная федерация тенниса допустила россиян на Олимпийские игры-2024

Международная федерация тенниса допустила всех россиян из заявки на участие в Олимпийских играх-2024.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что на турнир поедут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин среди мужчин и Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова среди женщин.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Россияне под международным давлением отказываются принимать участие в Олимпиаде-2024. Об этом свидетельствуют заявления представителей фехтования, художественной гимнастики, плавания, академической гребли, стрельбы, спортивной гимнастики и стрельбы из лука.

Напомним, национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта разработали рекомендации для украинских атлетов по контакту с россиянами и белорусами на ОИ.

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