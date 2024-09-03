Мазохизм по-русски: Рублев повредил себя собственной ракеткой
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Российский теннисист Андрей Рублев нанес себе повреждение, ударив руку ракеткой.
Это произошло во время матча 1/8 финала US Open против Григория Димитрова. После очередного проигранного розыгрыша россиянин не сдержал эмоций и стал избивать свою руку ракеткой. После этого ему понадобилась медицинская помощь, ведь он порезал себе руку о струны.
В итоге Рублев уступил Димитрову со счетом 3:6, 6:7, 6:1, 6:3, 3:6 и вылетел из US Open. Отметим, что Андрей уже не в первый раз делает подобные вещи на корте. Недавно он ракеткой до крови разбил себе колено, а также во всей краче продемонстрировал русскую культуру в действии, обматерив судью.