Мазохизм по-русски: Рублев повредил себя собственной ракеткой

Российский теннисист Андрей Рублев нанес себе повреждение, ударив руку ракеткой.

Это произошло во время матча 1/8 финала US Open против Григория Димитрова. После очередного проигранного розыгрыша россиянин не сдержал эмоций и стал избивать свою руку ракеткой. После этого ему понадобилась медицинская помощь, ведь он порезал себе руку о струны.

Rublev a eu besoin d'un MTO après s'être ouvert la main en tapant sur sa raquette.



Nous ne sommes qu'au 1e set #usopen

pic.twitter.com/aza4bTYNrT pic.twitter.com/el7yzBKtYc — TennisTemple (@tennistemple) September 1, 2024

В итоге Рублев уступил Димитрову со счетом 3:6, 6:7, 6:1, 6:3, 3:6 и вылетел из US Open. Отметим, что Андрей уже не в первый раз делает подобные вещи на корте. Недавно он ракеткой до крови разбил себе колено, а также во всей краче продемонстрировал русскую культуру в действии, обматерив судью.