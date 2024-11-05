Джокович отказался от участия на Итоговом турнире ATP

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович не сыграет на Итоговом турнире ATP в Турине.

Об этом теннисист сообщил в Instagram.

"Для меня большая честь пройти квалификацию на Итоговый турнир в Турине. Я очень хотел там быть, но из-за незалеченной травмы я не буду играть на следующей неделе. Приношу извинения тем, кто планировал меня увидеть. Желаю всем игрокам замечательного турнира. До скорой встречи".

Ранее в Турин официально квалифицировались итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, Даниил Медведев и американец Тейлор Фриц. Еще 3 путевки достанутся Касперу Рууду, Алексу де Минору и Андрею Рублеву.

Итоговый турнир ATP состоится с 10 по 17 ноября.

В прошлом году Джокович в финале ATP Finals 2023 победил итальянца Янника Синнера. Это был седьмой титул на Итоговых для серба – абсолютный рекорд в истории.