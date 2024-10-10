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Чемпион Теннис

Надаль объявил о завершении карьеры

Володимир Клепач — 10 октября, 12:41
Надаль объявил о завершении карьеры
Рафаель Надаль
Getty images

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Рафа сообщил, что Кубок Дэвиса станет его последним турниром.

Соревнования пройдут в Малаге с 19 по 24 ноября.

"В этой жизни у всего есть начало и конец. И я думаю, что сейчас очень удачное время завершить карьеру, которая была длинной и гораздо успешнее, чем я мог себе представить", – сообщил Надаль.
Испанский теннисист завершает карьеру в возрасте 38 лет, выиграв 22 турнира Grand Slam, 14 раз Ролан Гаррос, являясь двукратным олимпийским чемпионом и первой ракеткой мира. На протяжении 23 лет карьеры он завоевал 92 титула ATP.

Летом Надаль выступил на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В одиночном разряде он проиграл Новаку Джоковичу во 2-м раунде, а в парном вместе с Карлосом Алькарасом сумел добраться до четвертьфинала. После этого Рафа на корт не выходил.

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

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