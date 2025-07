Звуковая атака для соперниц: Сабаленка шокировала Уимблдон криками, громче машины и мотоцикла

Wimbledon just casually confirming:



🦁 Lion’s roar – 114 dB

🎾 Sabalenka – 113 dB

🚗 Car horn – 109 dB

🏍️ Motorcycle – 100 dB



Moral of the story: Sabalenka doesn’t hit winners. She intimidates them into submission.#Wimbledon #Sabalenka #TennisRoar #DecibelQueen pic.twitter.com/XAYCadz3Sl