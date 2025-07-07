Звуковая атака для соперниц: Сабаленка шокировала Уимблдон криками, громче машины и мотоцикла

Очередной матч Уимблдона-2025 в очередной раз подтвердил репутацию Арины Сабаленки как одной из самых громких и, по мнению многих, самых некомфортных соперниц в женском туре.

В поединке второго раунда против Эммы Радукану белоруска снова устроила настоящую "звуковую атаку", которая шокировала не только зрителей на трибунах, но и телезрителей по всему миру.

Согласно измерениям, уровень ее криков достигал 113 децибел - это громче, чем рев мотоцикла, автомобильный сигнал и почти уровень льва.

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Такое поведение вызывает все больше критики со стороны теннисного сообщества и фанатов, которые считают это антиспортивной манерой игры, имеющей психологическое воздействие на соперниц.

Особенно неприятно это выглядело в ключевые моменты напряженного матча, когда нервы брали верх, и вместо борьбы за мяч трибуны едва не содрогались от криков.

Wimbledon just casually confirming:



🦁 Lion’s roar – 114 dB

🎾 Sabalenka – 113 dB

🚗 Car horn – 109 dB

🏍️ Motorcycle – 100 dB



Moral of the story: Sabalenka doesn’t hit winners. She intimidates them into submission.#Wimbledon #Sabalenka #TennisRoar #DecibelQueen pic.twitter.com/XAYCadz3Sl — CHEQUERED FLAG 🏁 (@cfmagindia) July 5, 2025

Напомним, не так давно Сабаленка попала в эпицентр скандала.После поражения в финале Ролан Гаррос Арина открыто обесценила триумф Коко Гофф, обвинив во всем ветер и себя.

Белоруска впоследствии смягчила свою риторику, признав победу Коко заслуженной, однако для многих болельщиков ее слова оставили осадок.