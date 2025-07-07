Звуковая атака для соперниц: Сабаленка шокировала Уимблдон криками, громче машины и мотоцикла
Очередной матч Уимблдона-2025 в очередной раз подтвердил репутацию Арины Сабаленки как одной из самых громких и, по мнению многих, самых некомфортных соперниц в женском туре.
В поединке второго раунда против Эммы Радукану белоруска снова устроила настоящую "звуковую атаку", которая шокировала не только зрителей на трибунах, но и телезрителей по всему миру.
Согласно измерениям, уровень ее криков достигал 113 децибел - это громче, чем рев мотоцикла, автомобильный сигнал и почти уровень льва.
Такое поведение вызывает все больше критики со стороны теннисного сообщества и фанатов, которые считают это антиспортивной манерой игры, имеющей психологическое воздействие на соперниц.
Особенно неприятно это выглядело в ключевые моменты напряженного матча, когда нервы брали верх, и вместо борьбы за мяч трибуны едва не содрогались от криков.
Напомним, не так давно Сабаленка попала в эпицентр скандала.После поражения в финале Ролан Гаррос Арина открыто обесценила триумф Коко Гофф, обвинив во всем ветер и себя.
Белоруска впоследствии смягчила свою риторику, признав победу Коко заслуженной, однако для многих болельщиков ее слова оставили осадок.