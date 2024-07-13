Крейчикова стала победительницей Уимблдона-2024

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (32) одолела итальянку Ясмине Паолини (7) в финале Уимблдонского турнира-2024.

Матч продолжался 1 час 58 минут и завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Первый сет для чешки начался отлично, соперница проиграла подачу и была беспомощна перед мощными ударами Барборы.

Но на вторую партию вышла уже совсем другая Ясмина. Как и в невероятном полуфинале с Донной Векич итальянка смогла переломить ход встречи после провального начала.

Выиграв по сету с одинаковым счетом (6:2), обе теннисистки подошли к решающей партии на пике своих возможностей.

Барбора и Паолини уверенно брали гейма на своих подачах, пока итальянка не допустила двойную ошибку при счете 3:3.

Но чешка смогла камбекнуть и одолела свою соперницу, одержав победу на Уимблдоне. Ранее она не доставалась дальше 1/8 финала турнира.

Уимблдон — Гранд-Слам

Лондон, Великобритания

трава

Призовой фонд - £50,000,000

Финал, 13 июля

Ясмине Паолини (Италия) - Барбора Крейчикова (Чехия) 2:6, 6:2, 6:4.







