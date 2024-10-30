Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA в парном разряде, где сыграет Людмила Киченок

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA в парном разряде, где сыграет украинская теннисистка Людмила Киченок.

Люда и ее напарница Елена Остапенко из Латвии, посеянные под первым номером, попали в Зеленую группу, где также сыграют третий сеяный дуэт Се Шувей/Элизе Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия), шестые сеяные Николь Меликар-Мартинес/Эллен Австралия), а также восьмой сеянный тандем Екатерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехия/США).

Результаты жеребьевки

Зеленая группа

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 1)

Се Шувэй/Элизе Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия, 3)

Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 6)

Екатерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехия/США, 8)

Белая группа

Габриэла Дабровский/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 2)

Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 4)

Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США, 5)

Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова (Китайский Тайбэй/-, 7)

Отметим, что Людмила Киченок и Елена Остапенко принимали участие в Итоговом турнире WTA в 2022 году, тогда они дошли до полуфинала. В этом году этот дуэт выиграл US Open, а также титул на турнире WTA 500 в Истборне. На Australian Open и Чарльстоне они дошли до финала.

Также состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA в одиночном разряде.