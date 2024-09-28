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Котляр впервые в карьере вышла в финал профессионального турнира

Олексій Мурзак — 28 сентября, 17:20
Котляр впервые в карьере вышла в финал профессионального турнира
Єлизавета Котляр
БТУ

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (1215) победила седьмую сеяную Елену Руксандру Бертя (788) из Румынии в полуфинале турнира ITF W15 в Болгарии.

Матч длился 3 часа и завершился со счетом 2:6, 7:5, 6:3 в пользу украинки.

Во второй партии Котляр уступала 3:5 и отыграла подачу соперницы на матч в десятом гейме. Котляр допустила семь двойных ошибок, проиграла девять геймов на своей подаче и сделала столько же брейков.

Warna – ITF15
Варна, Болгария
Почва
Полуфинал, 28 сентября

Елизавета Котляр (Украина) – Елена Руксандра Бертя (Румыния) 2:6, 7:5, 6:3

За свой дебютный титул ITF в одиночном разряде она будет играть против победительницы матча между чешкой Магдаленной Смекаловой (б/р) и второй сеяной Джорджией Кречун (448) из Румынии.

Ранее стало известно, что украинская теннисистка Ангелина Калинина (48) приняла решение досрочно завершить сезон из-за проблем со здоровьем.

Єлизавета Котляр

Єлизавета Котляр

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