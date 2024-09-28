Котляр впервые в карьере вышла в финал профессионального турнира

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (1215) победила седьмую сеяную Елену Руксандру Бертя (788) из Румынии в полуфинале турнира ITF W15 в Болгарии.

Матч длился 3 часа и завершился со счетом 2:6, 7:5, 6:3 в пользу украинки.

Во второй партии Котляр уступала 3:5 и отыграла подачу соперницы на матч в десятом гейме. Котляр допустила семь двойных ошибок, проиграла девять геймов на своей подаче и сделала столько же брейков.

Warna – ITF15

Варна, Болгария

Почва

Полуфинал, 28 сентября

Елизавета Котляр (Украина) – Елена Руксандра Бертя (Румыния) 2:6, 7:5, 6:3

За свой дебютный титул ITF в одиночном разряде она будет играть против победительницы матча между чешкой Магдаленной Смекаловой (б/р) и второй сеяной Джорджией Кречун (448) из Румынии.

Ранее стало известно, что украинская теннисистка Ангелина Калинина (48) приняла решение досрочно завершить сезон из-за проблем со здоровьем.