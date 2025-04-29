Мятежник, вундеркинд, икона стиля. Андре Агасси – 55

29 апреля исполняется 55 лет Андре Агасси – одному из самых ярких теннисистов, нога которого когда-либо ступала на корт. Уроженец Лас-Вегаса для многих спортивных экспертов и журналистов долгое время был противоречивой персоной, но болельщики всегда следили за его выступлениями с особым вниманием.

В 1999 году Агасси собрал карьерный Golden Slam, став первым мужчиной, которому удалось выиграть Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open и золотую медаль Олимпиады в одиночном разряде. С тех пор это достижение повторили лишь Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

На своем карьерном пути Агасси дважды стал триумфатором Кубка Дэвиса, успел сыграть с суперзвездами 80-х (Джимми Коннорс, Иван Лендл, Джон Макинрой, Матс Виландер и другие), подарить миру главное теннисное противостояние конца XX века против Пита Сампраса, а также выиграть несколько турниров Grand Slam в 2000-х, посоревновавшись со следующим легендарным поколением – Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. В 90-х Агасси существенно увеличил популярность тенниса как вида спорта, а заканчивал карьеру в статусе одного из самых известных спортсменов мира.

Андре Агасси на US Open 2006 Getty Images

В 2009 году свет увидела откровенная автобиография Андре, в которой он среди прочего признался, что ненавидел теннис, хотя во время карьеры говорил другое – то, что хотели слышать журналисты.

"Изо всех видов спортивных игр теннис – это самое одинокое в мире место. Теннис – это спорт, в котором ты говоришь сам с собой. Ни один другой спортсмен не ведет с собой такой активный диалог, как теннисисты. В разгар матча теннисист похож на душевнобольного, который вышел на главную площадь города и громко ведет бурные дебаты со своим альтер-эго".

Прежде всего, ненависть к теннису была связана с жестокими тренировочными методами отца. Андре был самым младшим в своей семье. Старшие сестры Рита и Тами, а также брат Фили также занимались этим видом спорта. Отец позже признавался, что первые трое детей были "подопытными кроликами" для его методов обучения. В итоге Рита восстала против методов папочки, Тами в какой-то момент стала играть все хуже и хуже, а Фили не имел инстинкта победителя и считался главным неудачником в семье.

Майк Агасси с детьми Андре, Ритой и Фили

К примеру, Агасси-старший решил, что Рита должна бить и справа, и слева двумя руками, а также требовал от нее 5 тысяч ударов в день. Это привело к тому, что она сбежала из дома с на 32 года старшим тренером Панчо Гонсалесом, чемпионом US Open 1948 и 1949, родив от него сына. Отец даже обещал нанять киллера, чтобы прикончить Панчо, но ограничился только намерениями.

Со временем Агасси-старший понял, что Андре имел более высокую скорость передвижения, координацию и талант, чем любые другие молодые игроки, которых он когда-либо видел. Андре стал последней надеждой клана Агасси, хоть и имел врожденное смещение позвонков, из-за чего был немного косолапым.

Семилетний Агасси играет в теннис

Клан Агасси

Дед будущего лидера мирового рейтинга Давид Агассян был успешным ремесленником, имея плотницкую мастерскую в Киеве, которую большевики экспроприировали. В конце 1919-го Давид эмигрировал в Иран. Опасаясь этнических преследований, изменил армянскую фамилию.

Отец Андре по имени Эманул был третьим ребенком в семье. Он познакомился с теннисом и полюбил эту игру во время Второй мировой войны, увидев, как на кортах при церкви христианской миссии играют американские и британские солдаты. Ежедневно Эманул подметал корты, поливал их водой и утрамбовывал тяжелым роликом. Затем рисовал белые линии. За это один из военных подарил мальчику его первую деревянную ракетку со стальными струнами, которую тот позже забрал с собой в США.

Ключевым в жизни Эманула стал бокс, в котором удалось достичь больших высот. В 1948 году он выступил на ОИ в Лондоне в легчайшем весе, а через четыре года – в Хельсинки. Не показав высоких результатов, Эманул оправдывался, что все решалось за кулисами, а мир был категорически настроен против Ирана.

18-летний Эманул Агасси

Немного повидав мир, он решил уехать из страны. Для этого пришлось подделать паспорт и под вымышленным американским именем прибыть в США. Так Эманул стал Эммануэлем, а затем Майком.

Сначала он работал лифтером в одном из шикарных отелей Чикаго, а в ночное время зарабатывал деньги участием в боксерских боях на ставки, так называемом "черном тотализаторе". В августе 1959 года Майк женился на американке Элизабет Дадли. В 1962 году в поисках постоянной работы с семьей переехал в Лас-Вегас, купив дом с большой приусадебной территорией, на которой построил корт.

"Мы поселились здесь, посреди безлюдной пустыни, в сердце пустоши, потому что только в этом регионе папе хватило денег, чтобы купить участок, где он мог бы устроить корт своей мечты", – рассказывал об этом выборе младший сын.

Родители Агасси в 1959 году

Когда Андре был младенцем, папа примотал клейкой лентой к его руке ракетку для пинг-понга, а к колыбели теннисные мячи, по которым малыш должен был стучать. Когда мальчику было три, отец дал ему укороченную теннисную ракетку и сказал, что Андре может отбивать абсолютно все. Больше всего Агасси-младший любил бить солонки, которые летели через стекло в окне, часто попадая в собаку. Интересно, что папа, которого бесило почти все, никогда не злился на мальчика из-за бешеных ударов этой мини-ракеткой.

"Ничто так не бесило отца, как мяч, попадающий в сетку. Его раздражало, когда мяч выходит в аут, он визжал, когда мяч касался задней линии, но когда мяч летел в сетку, папа просто бесился. Ошибки – это плохо, но сетка – это вообще недопустимо. Папа то и дело мне втолковывал: "Сетка – это твой самый страшный враг".

Андре вспоминал о пылком нраве Майка, который всегда возил с собой топор и мог разбить фары или лицо другому водителю, не поделившему с ним дорогу. Однажды отец даже наставил на водителя справа револьвер, который оказался прямо перед носом своего сына. Папа Агасси и сам натерпелся в детстве. Его мама по имени Нугия часто порола парня, а когда он вел себя очень плохо, заставляла идти в школу в оборванной девчачьей одежде. Вот так Эммануэль и научился драться. Сначала свои навыки он оттачивал в уличных драках, а потом пошел в секцию бокса.

Примечательно, что папина мама жила с ними в США, хотя, по словам Андре, лишь создавала всем проблемы:

"Эта мерзкая старая карга из Тегерана, у которой на кончике носа была гадкая бородавка, заставляла папу чувствовать себя ничтожным, командовала мной, а также постоянно пыталась во всем быть лучше мамы. Мать рассказывала, что однажды, когда я был маленьким, она зашла на кухню и увидела, что бабушка кормит меня грудью. С тех пор им было трудно найти общий язык".

Майк Агасси говорил маленькому Андре, что теннисисты неплохо так зарабатывают и что это кратчайший путь к американской мечте. Когда сын заявил о своем желании играть в футбол, командную игру, отец ответил категорически:

"Ты теннисист! Ты станешь номером один в мире. Ты заработаешь кучу бабла. Вот такой план, и тема закрыта".

Отец презирал идею обучения сына в школе, ведь от этого страдали тренировки. Андре признавался, что не успевал за своими сверстниками, мало что понимал из слов учителей.

"У меня была отличная память, но внимание никудышное. Объяснять мне нужно было по два или даже три раза – может, поэтому папа дважды выкрикивал свои команды?"

В 4 года Агасси познакомился с легендарным Джимми Коннорсом, которому отец перетягивал ракетки. Впервые поиграв с Андре, Коннорс сказал, что из парня получится отличный теннисист. Агасси-старший отреагировал на это своеобразно, сказав: "Великолепный теннисист... Да он будет лучшим в мире!".

Первое мини-интервью Агасси в 4 года

В целом, с Коннорсом связаны несколько интересных историй из детства Андре. К примеру, когда Агасси было семь лет, он увидел, как кто-то нес за Коннорсом сумку так, как будто это Юлий Цезарь собственной персоной. С тех пор Андре поклялся, что всегда сам будет носить свою сумку.

Относительно своих теннисных кумиров, Агасси говорил следующее:

"Я вырос на игре Макинроя, восхищался ею, хотя мне часто приходилось болеть против него: ведь моим кумиром был его заклятый соперник Борг".

Борг и Агасси

Начало теннисного пути

В пять с половиной лет Андре сыграл свой первый турнир – Чемпионат Лас-Вегаса младшей возрастной категории (7-8 лет) и выиграл его. Уже в 8 лет у него не осталось достойных соперников, и отец начал возить его на детские турниры в соседние штаты.

В возрасте 9 лет Андре одержал одну из главных психологических побед в своей жизни. В тренировочном поединке он обыгрывал отца со счетом 5:2, после чего Майк внезапно ушел с корта и приказал сыну собирать манатки. До этого Андре его еще не побеждал.

В дальнейшем вся спортивная жизнь Агасси была в разъездах. Он начал участие в национальных турнирах по всем уголкам США. Со временем Андре во время поездок начал сопровождать брат Фили, который к тому времени стал совершеннолетним. Филип также участвовал в соревнованиях, но результаты были неутешительны. Кроме неуверенности в себе, у него была еще и хроническая травма запястья, виновником которой был отец, который не позволял прерывать тренировочный процесс.

В 13 лет Майк Агасси отдал младшего сына в Теннисную академию Ника Боллетьери, учтя свои ошибки во время тренировок старших детей. Отец понял, что держал их слишком долго возле себя, сломав этим их карьеры. Условия в академии были суровыми, но Боллетьери быстро разглядел невероятный талант Андре, став его личным тренером. Именно Ник и сделал из Агасси игрока задней линии, отец же учил сына чаще выходить к сетке.

Андре изучал и общеобразовательные дисциплины в Брадентонской академии. И хотя Агасси был уверен, что не создан для обучения, все же у него были успехи в английском языке и литературе. Особенно был заметен талант к поэзии, некоторые ученики даже просили его писать за них стихи. Именно там проявился мятежный характер парня. Одним из правил академии был запрет на ношение каких-либо украшений, поэтому он сразу пошел и сделал пирсинг в ухе. В этом он увидел еще один приятный бонус:

"Это средний палец в лицо папе, потому что он всегда ненавидел, когда мужчины носят серьги. Я неоднократно слышал от папы, что мужик, который носит серьги, обязательно гей".

Когда оценки Андре достигли дна, он пошел в ближайшую парикмахерскую и сделал ирокез. Впоследствии отрастил пятисантиметровый ноготь на мизинце, покрасив его кроваво-красным лаком.

Слева направо: Мартин Блэкмен, Андре Агасси, Ник Боллетьери, Джим Курье, Дэвид Уитон

В 1986-м Андре уже ездил с братом на серьезные турниры. Став финалистом одного из соревнований, он взял чек на 1100 долларов, что означало окончательный переход в профессионалы в 15-летнем возрасте.

Еще через два года Агасси закрыл один из своих гештальтов в Нью-Джерси, обыграв в финале Джефа Таранго, который нанес ему первое поражение в детстве. Тогда этот соперник солгал об ауте на матчболе, а восьмилетний Андре был разбит. Обида осталась на всю жизнь, на взрослом уровне Агасси обыграл Таранго 7 раз в 7 матчах.

Уимблдон в карьере Агасси

Первые три финала турниров Grand Slam Агасси проиграл: дважды на Ролан Гаррос (1990, 1991) и однажды на US Open (1990). Взаимоотношения с Уимблдонским турниром вообще не складывались.

"В 1987-м я впервые приехал на самый уважаемый турнир в теннисе и с первого момента его не полюбил. Я закрытый и необразованный подросток из Лас-Вегаса, я не воспринимаю чужого, а Лондон для меня абсолютно чужой. Еда, автобусы, почитаемые традиции. Даже трава на Уимблдоне пахнет не так, как дома – как бы мало ее там ни было.

Еще больше отталкивает то, что организаторы Уимблдона, кажется, получают высокомерное, напыщенное удовольствие, раздавая игрокам указания. Я терпеть не могу правила. Почему я обязан носить белое? Я не хочу носить белое. Почему для них так важно, во что я одет?"

Вероятно, одной из причин нелюбви к лондонскому турниру Grand Slam было и то, что отец с детства мучил его тренировками с прицелом на Уимблдон. Вот как Агасси описывал занятия с машиной, подающей мячи и в домашнем фольклоре прозванной "Драконом":

"Отец поднял "врага" на 15 сантиметров выше предусмотренного правилами, чтобы его было сложнее избежать. Он решил, что если я не буду попадать в его высокую сетку, то без проблем однажды повторю это на Уимблдоне".

В 1992-м Агасси заложил основы современной игры на травяных покрытиях и был первым чистым бейслайнером, выигравшим Уимблдонский турнир. В полуфинале он одолел Джона Макинроя, в матче за титул – мощного хорвата Горана Иванишевича. Борис Беккер после поражения от Андре в 1/4 финала рассказывал: "Я никогда не видел, чтобы кто-то так играл на траве – сзади".

Нужно понимать, что тогда корты были хуже, отскок был ниже и менее контролируемый, что можно увидеть на видео ниже. Стабильно играть на задней линии не казалось реальным.

На следующий год перед Уимблдоном таблоиды подняли много шума из-за того, что Андре побрил грудь. Некоторые писали, что он растолстел, называя Агасси "королем бургеров". Дело в том, что в начале карьеры американец был "лицом" сети McDonald's, прилюдно поглощал гамбургеры, хотя это и не соответствовало образу жизни спортсмена.

"Меня называют бунтовщиком, но меня такая репутация не интересует – если я и бунтую, то делаю это, как миллионы других нормальных тинейджеров. Это незначительный штрих, но очень важный для меня. Где-то глубоко внутри я просто пытаюсь быть собой, а поскольку я еще точно не знаю, кто я такой, мои попытки определиться кажутся нелепыми и спонтанными – и, конечно же, полными противоречий. Я делаю абсолютно то же, что делал в академии Боллетьери: подрываю авторитеты, экспериментирую с внешностью, отправляю скрытые сообщения папе, бьюсь головой о стены тюрьмы, которой является моя жизнь".

Поражение от Беккера в полуфинале Уимблдона 1995 Агасси назвал одним из самых обидных в карьере. Бориса тогда тренировал Боллеттьери, который отказался тренировать Андре в конце 1993-го. К тому же американец еще и выиграл 8 последних поединков против немца. После матча Борис сильно раскритиковал Агасси, который якобы считал себя "элитой" и не общался с другими теннисистами, а также обвинил организаторов крупных турниров, которые "целуют в задницу" Агасси. На нечто похожее в следующем году намекал и Томас Мустер, когда назвал американца примадонной.

После болезненного поражения от Беккера началось "лето мести", во время которого Андре выиграл 26 матчей подряд, последним из которых был реванш против немца на полуфинальной стадии US Open. Во время матча Борис позволял себе посылать даже воздушные поцелуи в сторону возлюбленной соперника – Брук Шилдс. Остановил серию Пит Сампрас. В полуфинале Андре порвал хрящ между ребрами и в поединке за титул играл с травмой.

Противостояние против Беккера – одно из топовых в карьере Агасси, всего было сыграно 14 матчей (10-4 в пользу американца). На примере игры с немцем легко убедиться, почему Агасси в свое время был лучшим игроком на приеме. Андре рассказывал, что Беккер, прежде чем подать, выставлял язык и направлял его в сторону подачи. Естественно, это знание давало солидное преимущество. Нечто подобное было и в противостояниях с Тоддом Мартином (13-5). Агасси заметил, что этот американец ростом 198 см во время подачи выбирал какую-то точку на трибунах. Если он долго смотрел на ту точку, то подавал в противоположном направлении. Если же только бросал на нее короткий взгляд, то подавал прямо в эту точку.

Забавно, что последним соперником в карьере Агасси стал Беньямин Беккер, который не имел никаких родственных связей с Борисом. Андре признавался, что во время матча думал: как могло случиться, что его последним оппонентом будет теннисист по имени Б. Беккер.

Противостояние с Сампрасом

Зрителям нравилось, что это всегда была битва совершенно разных теннисистов, как на корте, так и вне его. Агасси любил покрасоваться перед публикой, а Сампрас держал эмоции в себе. Пит доминировал за счет агрессии и невероятной подачи, Андре же мастерски действовал на контратаках.

Во время первой встречи на профессиональном уровне на турнире в Риме в 1989 году Агасси уничтожил Сампраса со счетом 6:2, 6:1.

"В Риме я играл с парнем, которого еще помню с юнорских турниров. Пит какой-то Сампрас, кажется. Грек из Калифорнии. В наших первых турнирах я ему хорошенько намылил шею. Мне было десять, ему девять".

В целом, они с командой сошлись во мнении, что из Сампраса ничего не получится: он слишком нестабилен, его одноручный бэкхенд нелепый, а из сильных сторон есть только подача. Старший брат Агасси был уверен, что Пит далеко не уйдет, и еще возмущался, что кто-то испортил Сампрасу игру и должен за это заплатить.

Перед финалом US Open 1990 Агасси был абсолютно уверен в своей победе, предвкушая, как будет гонять Сампраса из одного угла в другой, пока водянки Пита на ногах не начнут кровоточить. Утром перед матчем Андре чувствовал в себе силы отыграть 10 сетов.

"Я не могу проиграть Питу, тому бедному болвану, который даже мяч на корте удержать не может".

Но в тот день на корт вышел другой Пит, который не промахивался, его движения были безупречными. Сампрас заставил Агасси играть по своим правилам и чувствовать себя беспомощным. Вместо победы Андре думал уже о том, как не проиграть. А с таким настроем финалы не выигрываются.

"Пит был для меня одновременно и даром судьбы, и проклятием. Мы играли совершенно по-разному. Он атаковал, а я защищался, он подавал навылет, а я здорово принимал, он пробивал смэши в прыжке, а я выполнял обводящие удары".

Пит Сампрас и Андре Агасси, финал US Open 1990

Всего Агасси сыграл против Сампраса 34 матча, 20 из которых проиграл. На турнирах Grand Slam этот показатель – 3-6, где в финалах лишь одна победа Андре против четырех у Пита.

"Сколько бы ты ни выигрывал, но если не выигрываешь последним, то ты проиграл. А я всегда проигрываю, потому что в финале меня неизменно ждет Пит. Как всегда, Пит."

"Я всегда тяжело переживаю поражения, но проиграть Питу – это нечто другое. Это как самое главное поражение, суперпоражение, альфа и омега поражений, затмевающее все остальные проигрыши".

После проигрыша в финале в Индиан-Уэллсе в 1995 году от Сампраса, Андре поехал в больницу к отцу. Майк не мог говорить, но все равно просил сына играть больше под бэкхенд Питу.

"Папа не может быть другим, он просто не способен измениться. Он ничего не может с собой сделать, для него любовь ко мне – это любовь к теннису, но это все равно любовь"

Андре пообещал играть больше под бэкхенд и через две недели обыграл Сампраса в Майами. После этого Агасси впервые возглавил мировой рейтинг, но, по его словам, не стал чувствовать себя лучше, а почувствовал лишь пустоту. Оказалось, что он никогда не хотел стать первой ракеткой мира, этого от него хотели другие. Андре даже подумывал повесить ракетку на гвоздь, но определился со следующей целью – выиграть Ролан Гаррос и стать первым американцем, который стал победителем всех турниров Grand Slam.

Во время профессиональной карьеры Сампрас и Агасси выступали в составе сборной США в матчах Кубка Дэвиса, но настоящими друзьями так и не стали. В своей автобиографии Андре даже вспомнил историю, как Пит дал парковщику мизерные чаевые, подчеркнув скупость соперника. Символично, что Сампрас ушел из тенниса после победы над Агасси, выиграв финал US Open 2002.

Пит Сампрас и Андре Агасси, финал US Open 2002

Напряжение между теннисистами осталось и после окончания карьеры. 15 лет назад во время благотворительного матча Агасси высмеял Пита за серьезность, после чего тот ответил пародией на фирменную походку противника. Андре это не понравилось и он снова вспомнил о скупости Сампраса. Пит заметно обиделся и ответил подачей в корпус, от которой Агасси удалось уклониться. Федерер и Надаль, которые находились на корте, вряд ли были обрадованы "разборками" ветеранов.

Кстати, Агасси успел посоревноваться и против Роджера (3-8), и против Рафы (0-2). Федерера он назвал величайшим игроком, с которым ему приходилось играть. Говорил, что у швейцарца нет слабых сторон. Об игре с Надалем он говорил, что никогда не видел ничего подобного и даже не понял стиль игры испанца. А самого Надаля назвал зверем, сверхчеловеком, воплощением природной силы. Самым сильным и самым гибким теннисистом, которого он видел.

Имидж – это все?

"Я не тот, кем меня считает публика. Меня нельзя называть шоуменом только потому, что я из Вегаса и одеваюсь в яркую одежду. Я не "распущенное дитя", хотя без этого не обходится ни одна статья обо мне. И, ради всего святого, я не панк-рокер. Я слушаю тупенькую попсу типа Бари Манилова и Ричарда Маркса"

Первым опознавательным элементом одежды Агасси на корте были джинсовые шорты. Как ни странно, они выбрали его сами, это произошло в 1987 году в Портленде. Андре участвовал в международном турнире, организованном компанией Nike, и представитель фирмы показал ему и Макинрою модели спортивной одежды. Джон получил право первого выбора и раскритиковал пару джинсовых шорт. После этого Андре надевал их на каждый матч.

"У меня загорелись глаза. "Срань господня, круто!" – подумал я, облизав губы. – Мак, если ты отказываешься, то они мои!"

18-летний Агасси в джинсовых шортах

В 1990 году Андре представил публике фотокамеру Canon модели 1000D Rebel ("Мятежник"), рекламным слоганом которой было "Имидж – это все".

Спортивные репортеры отождествляли этот слоган с внутренней природой Агасси, его личностью. Говорили, что это философия Андре, его религия, а также предсказывали, что такой будет его эпитафия. Долгое время об Агасси говорили, что он – лишь имидж, "пустышка", ведь не выиграл ни одного турнира Grand Slam. Молодого теннисиста обвиняли в том, что он только торгует лицом, что ему нужны только деньги, а на теннис плевать.

"Эти никчемные слова публика считала моей религией, но это тупо: никто же, например, не арестовывает Марлона Брандо за убийства, совершенные в "Крестном отце", – оправдывался в своих мемуарах теннисист.

Любимым своим луком Андре недавно назвал образ на Ролан Гаррос 1990, когда он надел под шорты велосипедки цвета фуксии и впервые дошел на Слэме до финала.

Агасси на Ролан Гаррос 1990

Культовый американский дизайнер и креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло уверял, что Агасси не просто следовал модным тенденциям – он сам создавал культурное движение. Стиль, поведение, образ теннисиста – все это имело глубокое, долговременное влияние на культуру, спорт и даже на восприятие брендов. Сам же Абло признавался, что Агасси повлиял на его собственное видение спорта и моды: "Он носил джинсовые шорты поверх неоновых велосипедок. У него был характер и стиль".

В подтверждение этого тезиса можно привести еще одну историю. Перед стартовым матчем на Ролан Гаррос 1999 Агасси уже в раздевалке заметил, что забыл нижнее белье. В итоге он обыграл аргентинца Франко Скилари, который считался очень непростым соперником на грунте. После этого Андре решил, что всегда будет играть без белья.

Агасси и прически

В 1992-м Агасси стал первым с 1946-го чемпионом Уимблдона, который играл в кепке. Под ней он прятал лысеющую голову.

Проблема облысения первой коснулась старшего брата Агасси. На семь лет старший Фили рано начал борьбу за свои волосы, но очень быстро ее проиграл. Именно он рассказал Андре о "Мужском клубе причесок" в Нью-Йорке, который предлагал своим клиентам не только парики, но и различные накладные пряди. В то время Андре каждый день находил свои волосы на подушке, в раковине или ванне. Другого пути он не видел.

Андре Агасси со старшим братом Getty Images

В целом решение о радикальной смене прически было трудным. У Андре был четкий образ – это его волосы. И рекламодатели в один голос заявляли, что нет волос – нет спонсоров. Один из членов команды даже посоветовал ему перечитать библейскую притчу о Самсоне и Далиле.

Между прочим, игра Агасси после этого только улучшилась. В отличие от Самсона, свою силу американец не потерял, а еще и приумножил. На Australian Open 1995 Андре проиграл лишь один сет Сампрасу в финале. Сам теннисист признался, что на тех соревнованиях раздирал соперников, как Халк. В следующем году в Мельбурне Агасси играл в бандане с серьгой, из-за чего его сравнивали с пиратом.

"Пират" Агасси на Australian Open 1995

Одним из принципиальных оппонентов в карьере Агасси был мастер грунтовых кортов Томас Мустер. На Ролан Гаррос 1994 австрийский теннисист после неудачной попытки камбэка от американца по-отечески похлопал соперника по голове у сетки. Это не на шутку разозлило Андре, который не любил, когда кто-то прикасался к его волосам. "Только за этот жест обещаю больше никогда не проигрывать тебе", – сказал тогда Агасси и сдержал свое слово, выиграв все четыре следующих очных матча.

Тренеры Агасси

С 1989 года и до завершения карьеры американца его фитнес-тренером был Гил Рейес, который до встречи с Андре отвечал за физическую подготовку баскетболистов в университете Штата Невада.

Когда они впервые начали работать вместе, Агасси мог выжать от груди штангу весом 60 кг. Четырнадцать лет спустя, в 2003 году, он выжимал почти 160 кг. Сам же Гил мог выжать 250 кг. Режим тренировок Андре предусматривал два часа тренировок на корте, затем два часа силовых тренировок, а затем серию спринтерских забегов на 320-метровый холм, который Рейес назвал "Волшебной горой".

Сам Агасси сказал в 2005-м, в возрасте 35 лет: "Гил – это причина, почему я выиграл больше турниров Grand Slam после 29 лет, чем до этого. Он – причина, почему я все еще занимаюсь этим видом спорта в тот период своей жизни, когда я могу по-настоящему понять и оценить его".

Андре отмечал, что видел в Гиле второго отца, и был очень близок с его семьей. Рейес довольно часто выполнял еще и функции телохранителя звездного теннисиста. Неудивительно, что в 2001 году Агасси назвал своего сына Джейден Гил Агасси.

Гил Рейес и Андре Агасси

После разрыва трудовых отношений с Ником Боллеттьери тренером Агасси на 8 лет стал бронзовый призер ОИ-1988 в Сеуле Брэд Гилберт. С ним Андре выиграл 6 из 8 своих мэйджоров. Агасси часто выходил на корт против своего будущего наставника (4-4) и характеризовал Гилберта-теннисиста как того, кто играл выше своих возможностей, используя изменение скорости и темпа, обманные указания направлений удара и другие "мошеннические" трюки. Но как коуча Агасси назвал Брэда величайшим тренером всех времен и народов.

Гилберт во время первой же встречи объяснил, что главная проблема Андре в его перфекционизме, доставшемся, похоже, по наследству от отца.

"Перестань пытаться быть совершенным. Не нужно быть лучше всех на свете. Будь только лучше своего соперника. Ты не веришь в себя. Пытаешься выиграть каждый мяч, тогда как в девяноста процентах случаев тебе было бы достаточно просто демонстрировать стабильную игру. Перестань думать о себе и вспомни, что у парня по другую сторону сетки есть слабости. Атакуй их!"

Брэд Гилберт и Андре Агасси

В 2002 году Гилберт заявил, что его тренерский потенциал в отношении Андре исчерпался и он уже ничего нового дать ему не в состоянии. После завершения сотрудничества с Агасси под руководством Брэда титулы Grand Slam выигрывали Энди Роддик и Коко Гофф.

Следующим тренером Агасси стал Дарен Кэхил, который до того успел вывести на первую строчку мирового рейтинга Ллейтона Хьюитта. Австралийский специалист не сразу согласился, ведь уже пообещал начать сотрудничество с Маратом Сафиным. Однако Андре нашел нужные аргументы, которые актуальны и в отношении современных российских теннисистов:

"Ты не можешь стать тренером Сафина. Он неадекватен".

Кэхил посоветовал Агасси сменить струны, благодаря чему тот впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Италии, который проводится на грунте. До того Андре считал, что грунтовые корты – это не его, и игра на таком покрытии была неуверенной. С Кэхилом Агасси также выиграл свой последний мэйджор – Australian Open 2003.

Дарен Кэхил и Андре Агасси

Женщины в жизни Агасси

Первой любовью Андре стала Венди, которую он встретил в девятилетнем возрасте на турнире Алана Кинга, они оба подавали мячи. На этих же соревнованиях Андре пересекался со звездными теннисистами. Кроме Коннорса, это были Иван Лэндл и Илие Настасе. Последний даже позволял себе подкалывать Агасси на глазах Венди, но маленький Андре хоть и хотел "заехать этому грузному румыну в нос", но на тот момент отваги хватило только на побег с корта.

В начале взрослой карьеры Агасси имел репутацию плейбоя, но в своей книге подробно упомянул только о 4 женщинах. Это Штеффи Граф, Брук Шилдс, Барбра Стрейзанд, с которой он якобы имел лишь дружеские отношения (кто-то в это поверил?), и Венди.

Барбра Стрейзанд наблюдает за матчем Андре на Уимблдоне-1993. Рядом сидит Фили в парике

Конечно, женщин в его жизни хватало, но большинство отношений были скоротечными. Да и не обо всех ему хотелось бы вспоминать. К примеру, в академии Боллетьери Андре начал встречаться с Эмми Мосс, которую позже отчислили за отсутствие теннисного таланта. Их отношения продолжились, но оказалось, что она не только работает таксистом при казино, но еще и предоставляет своим клиентам интимные услуги. Это удалось выяснить частным детективам, которых нанял отец Агасси. Увидев компрометирующие фото, Андре со слезами на глазах выбросил из дома вещи Эмми. К тому моменту она уже успела потратить на развлечения несколько сотен тысяч долларов своего звездного бойфренда.

Из теннисного мира известна история о близких контактах с Габриэлой Сабатини. В 1987 году на турнире в Риме Джиму Курье, который делил номер с Агасси, вроде даже пришлось несколько часов гулять по городу, пока там гостила аргентинка. Кстати, Джим не только спал на соседней кровати с Андре в академии Боллетьери, но и стал одним из самых непростых соперников в карьере Андре. Курье обыграл Агасси в финале Ролан Гаррос 1991, а также закончил карьеру с положительной статистикой очных противостояний (7-5), в общей сложности выиграв 4 титула Grand Slam.

Габриэла Сабатини

Серьезные отношения с Венди Стюарт у Агасси начались позже. После съемок в печально известной рекламе Canon Андре снова встретил свою первую любовь. Оказалось, что они с Венди по уши влюблены друг в друга, она стала путешествовать с Агасси и заботиться о нем. Отношения были открытыми, теннисист утверждал, что так захотела Венди, которая выросла в семье мормонов. Она не разделяла религиозного культа родителей, и на тот момент еще не знала, чего хочет от жизни. Венди стала первой, кто защищал Андре перед отцом, когда тот набросился на сына с сокрушительной критикой после поражения того в финале Ролан Гаррос от Курье.

Андре Агасси с Венди Стюарт после победы на Уимблдоне-1992

Невероятно, но после разрыва Венди осталась близкой подругой Андре. К примеру, она присутствовала на вечеринке, когда теннисист впервые стригся налысо. Церемония бритья проходила на кухне в особняке Брук Шилдс, с которой в то время встречался Андре. Легко догадаться, что женщины не скрывали неприязни друг к другу.

История любви с Брук началась еще с ее обожания. В комнате Андре висел ее плакат, девушка была на 5 лет старше и рано начала карьеру модели.

Брук Шилдс в рекламе Calvin Klein

Общение с Шилдс началось для Андре с факса, ведь Брук снималась в кино в Южной Африке, и это был единственный способ коммуникации. Уже во время первой встречи выяснилось, что мать девушки была таким же тираном, как и отец теннисиста. А еще им нравился один фильм – "Страна теней" (картина о жизни британского писателя Клайва Льюиса). Их связывало еще кое-что. В 1994 году Агасси стал первым несеяным финалистом US Open с 1966 года. Тогда это достижение покорилось Фрэнку Шилдсу... деду Брук.

Их роман закрутился на полную, но постоянно чувствовалось какое-то напряжение. Достаточно показательна история о том, как Брук Шилдс пригласила Андре на съемку сериала "Друзья". Агасси чувствовал себя не в своей тарелке, а когда увидел, как Брук в одной из сцен облизывает пальцы Джоуи, не удержал эмоций и сбежал со съемочной площадки. Из Лос-Анджелеса он гнал несколько часов в родной Лас-Вегас, где после тяжелого телефонного разговора с Брук разбил все свои трофеи.

В 1996 году Агасси сделал предложение Брук и с головой погрузился в подготовку к свадьбе. После победы на Мастерсе в Майами он играл посредственно вплоть до Олимпиады в Атланте. Важность выступлений на ОИ для Агасси подчеркивает и тот факт, что он не пошел на церемонию открытия.

"Простоять несколько часов под раскаленным солнцем в костюме и галстуке, обливаясь потом, а потом поехать на корт и отыграть свой лучший матч? Нет, спасибо".

Успешным выступлением на Олимпиаде Агасси хотел доказать всем, что игра для него выше имиджа. И это удалось, в матче за золото Андре более чем уверенно одолел двукратного чемпиона Ролан Гаррос испанца Серхи Бругеру, который на хардовых кортах был менее опасен.

Перед свадьбой Брук занималась с тренером Агасси по физподготовке. А чтобы мотивировать себя еще больше, приклеила к холодильнику фотографию "идеальной женщины с идеальными ногами". Это была Штеффи Граф.

Брак с Брук Шилдс откровенно не сложился, у каждого из пары были собственные интересы, которые редко пересекались. В 1999 году они развелись, инициатором была Брук. Андре хотел детей, а его жена и ее мама были против. Также поговаривали и о систематических супружеских изменах с обеих сторон. Брэд Гилберт сказал, что это было лучшее, что Агасси мог сделать для своего тенниса. И сразу же выдал, что лучшая партия для Андре – Штеффи Граф.

Агасси не отрицал, что Штеффи нравилась ему еще в начале карьеры. Он даже пытался начать общение на Ролан Гаррос 1991, но из того ничего не вышло. Поговаривают, что первым мужчиной Граф был именно Агасси. Выиграв лондонский мэйджор следующего сезона, Андре с нетерпением ждал знаменитый Уимблдонский бал, где победитель мужского турнира должен был танцевать с триумфаторкой в женском одиночном разряде. К сожалению для Агасси, в том году танцев не было, а разговор с немкой как-то не сложился.

"Я был поражен ее скромной грацией, непринужденной красотой. Она выглядела так, будто от нее вкусно пахнет. И как будто она хороша на самом глубоком уровне, как будто в ней полно нравственности и достоинства, которых уже не существует. Мне на полсекунды показалось, что я увидел нимб у нее над головой".

В марте 1999 года Брэд Гилберт уговорил Хайнца Гунтхарта, тренера Штеффи, чтобы тот организовал совместную тренировку Андре с его клиенткой, но и тогда ничего не завязалось. Граф еще была в отношениях с немецким автогонщиком Михаэлем Бартельсом, а о разрыве Агасси с Шилдс широкой общественности сообщили с задержкой.

Журнал People от 26.04.1999

После победы Андре на Ролан Гаррос 1999 его тренер сделал предсказание, что в 2001-м Андре женится на Штеффи, а в следующем году она родит первенца. Все почти так и произошло. После Уимблдона-1999 Граф официально завершила карьеру из-за травм, а также сделала свой выбор в пользу Агасси. Впервые пара публично появилась вместе 18 сентября на боксерском поединке за титулы чемпиона мира по версии WBC/IBF в полусреднем весе между Феликсом Тринидадом и Оскаром Де Ла Хойей, который проходил в гостинично-развлекательном комплексе "Мандалай-Бей". В том же году Агасси единственный раз в карьере закончил сезон на первой строчке мирового рейтинга.

Штефи Граф и Андре Агасси на боксерском поединке Тринидад – Де Ла Хойя

Граф забеременела от Агасси еще до свадьбы, но Андре не спешил с предложением. Все же он согласился, вспоминая, как первая жена обвиняла его в бесплодии. Свадьба не была такой пышной, как с Брук, невеста решила сохранить свою фамилию. Через два года после рождения первенца на свет появился второй ребенок, девочку назвали Джаз Элль.

Андре Агасси и Штефи Граф с уже взрослыми детьми

Вредные привычки

Уже в 14-летнем возрасте во время учебы в академии Боллетьери Агасси курил травку, употреблял алкоголь, а также жевал крепкий табак, вымоченный в виски. Как-то во время проверки комнат Ник обнаружил в шкафу у Андре целый склад пустых бутылок из-под виски, текилы и водки. "Тренер, а вы разве не знаете, что я коллекционирую эти маленькие бутылочки уже несколько лет?", – парировал тогда Агасси.

Но это еще были детские забавы. В конце 1997 года допинг-проба Агасси дала положительный результат на метамфетамин. Спустя годы теннисист признался, что ему удалось избежать дисквалификации благодаря лжи. В письме-объяснении к ATP Андре сообщил, что случайно выпил из стакана своего друга, который часто подмешивал их себе в напитки. На самом же деле в тот период Агасси употреблял амфетамин сознательно и довольно часто. Парадоксально, но ATP очень легко приняла такие слабые объяснения теннисиста. Результаты теста, в котором нашли наркотики, не были засчитаны. На самом деле, все были счастливы забыть об этом случае. Также Агасси подтвердил, что во время карьеры курил сигары, но это уже мелочи.

Незадолго до своего 33-летия Агасси стал самым возрастным теннисистом, возглавившим мировой рейтинг. Для этого на турнире в Хьюстоне ему нужно было выйти в финал. После победы в полуфинале над Юргеном Мельцером Андре выпил несколько шотов водки с клюквой и это не помешало обыграть в матче за титул Энди Роддика. Победитель позже объяснил, что идеальный баланс между озабоченностью и равнодушием является ключом к победе.

Одна из пассий Агасси, киноактриса и ведущая популярного телешоу "Форт Баяр" Мелинда Мессенгер, рассказывала о высококлассных барменских навыках американца: "Он прекрасно готовит коктейли и умело пользуется этим во время соблазнения женщин".

Агасси неоднократно подтверждал, что обожает скорость. Его первым автомобилем стал белый Chevrolet Corvette, который впоследствии был заменен на Porsche 911 Turbo 3.3L. Также он ездил на суперкаре Vector W8, на огромном кабриолете Cadillac Eldorado 1976 года. Как-то Андре с похмелья выиграл матч Кубка Дэвиса в солнцезащитных очках Oakley, после чего получил от компании в подарок красный Dodge Viper.

Андре Агасси и Венди Стюарт возле суперкара Vector W8

Украинский след

В финале Ролан Гаррос 1999, где Агасси встретился с Андреем Медведевым, драматизма хватало. Невероятно, но всего за несколько месяцев до того будущие финалисты пересеклись в одном из клубов Монте-Карло, где на тот момент 24-летний украинец рассказал американцу о планах покинуть теннис. Агасси удалось отговорить Медведева и даже дать ему несколько действенных советов, как улучшить игру. Украинец начал турнир как 100-я ракетка мира, но достаточно уверенно шел по турнирной сетке, выбив двух представителей первой десятки: Пита Сампраса и Густаво Куэртена.

Финальный матч начался неудачно для Агасси, он проиграл первый сет за 19 минут. Во второй партии украинец снова выиграл с невероятной легкостью. В третьем сете Медведев был за 5 очков от титула, но Агасси удалось изменить ход встречи. Андрей неоднократно признавался, что до сих пор видит этот матч в кошмарах, и именно из-за его ошибок победа выскользнула из рук. Американец же не так категоричен и приписывает эти заслуги себе.

Андре Агасси и Андрей Медведев после финала Ролан Гаррос 1999

Как бы там ни было, а тот выигрыш Агасси считает самой большой радостью в своей жизни. После матча Андре позвонил его кумир детства Борг и сказал, что даже завидует ему, ведь тот стал первым из мужчин, кто собрал карьерный Golden Slam.

Филантроп

Еще во время карьеры, в 1994 году, Агасси основал Образовательный фонд Андре Агасси – организацию, которая помогает молодежи Лас-Вегаса. В 1997 году основал еще одно благотворительное учреждение – лас-вегасский Клуб Андре Агасси для девочек и мальчиков, который со временем стал обеспечивать бесплатным первоклассным спортивным обучением до 2000 детей. За свою деятельность получил премию ATP Arthur Ashe Humanitarian Award в 1995 году. Его считают одним из самых социально вовлеченных и щедрых спортсменов своего поколения.

В 2011 году Агасси был введен в Международный зал теннисной славы. После завершения профессиональной карьеры Агасси продолжает жить с семьей в Лас-Вегасе и заниматься бизнесом и иногда вместе с женой участвует в турнирах ветеранов.

Недавно сообщалось, что Агасси присоединится к команде экспертов на канале TNT Sports, которая будет работать на Ролан Гаррос 2025. Андре до сих пор остается последним американцем, который выигрывал трофей на грунтовых кортах Парижа.