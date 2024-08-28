Эванс и Хачанов провели самый длинный матч в истории US Open

Британец Дэниел Эванс и россиянин Карен Хачанов установили новый рекорд по продолжительности матча на Открытом чемпионате США по теннису.

Об этом сообщила пресс-служба US Open.

Эванс и Хачанов провели на корте 5 часов 35 минут. Победу одержал британец - 6:7 (8), 7:6 (2), 7:6 (4), 4:6, 6:4. Отдельного внимания стоит то, что в решающем сете Дэниел уступал со счетом 0:4, 15:40, но проявил волю к победе и выиграл 6 геймов подряд.

Предыдущий рекорд был установлен еще в 1992 году. Его авторами стали американец Майкл Чанг и швед Стефан Эдберг. Их поединок проходил в полуфинале турнира и продолжался 5 часов 26 минут. Победил тогда Эдберг. В финале он одолел еще одного американца Пита Сампраса и во второй раз выиграл US Open.