Рейтинг WTA: Стародубцева дебютировала в первой сотне, Костюк поднялась на одну позицию

Сегодня, 07 октября, женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг игроков.

Марта Костюк поднялась на одну позицию и осталась первой ракеткой Украины. Юлия Стародубцева дебютировала в первой сотне, обновив личный рекорд. Элина Свитолина поднялась в рейтинге. Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко немного опустились.

Первой ракеткой мира остается полька Ига Швентек. Она начинает 124-ю неделю в этом статусе. В топ-10 произошли минимальные перемены.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 9785 очков

2. Арина Соболенко (-) – 8716

3. Джессика Пегула (США) – 5945

4 (6). Коко Гофф (США) – 5593

5(4). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5481

6 (5). Жасмин Паолини (Италия) – 5293

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4300

8. Эмма Наварро (США) – 3698

9. Даниэль Коллинз (США) – 3177

10. Барбора Крейчикова (Чехия) – 3161

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17 (18). Марта Костюк - 2383

24 (27). Элина Свитолина - 1942

36 (35). Даяна Ястремская - 1612

49 (48). Ангелина Калинина - 1076

79 (115). Юлия Стародубцева - 853

96 (88). Леся Цуренко - 739

123 (124). Дарья Снигур — 603

200 (174). Катерина Завацкая - 361