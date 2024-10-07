Рейтинг WTA: Стародубцева дебютировала в первой сотне, Костюк поднялась на одну позицию
Сегодня, 07 октября, женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг игроков.
Марта Костюк поднялась на одну позицию и осталась первой ракеткой Украины. Юлия Стародубцева дебютировала в первой сотне, обновив личный рекорд. Элина Свитолина поднялась в рейтинге. Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко немного опустились.
Первой ракеткой мира остается полька Ига Швентек. Она начинает 124-ю неделю в этом статусе. В топ-10 произошли минимальные перемены.
Рейтинг WTA
1. Ига Швентек (Польша) – 9785 очков
2. Арина Соболенко (-) – 8716
3. Джессика Пегула (США) – 5945
4 (6). Коко Гофф (США) – 5593
5(4). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5481
6 (5). Жасмин Паолини (Италия) – 5293
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4300
8. Эмма Наварро (США) – 3698
9. Даниэль Коллинз (США) – 3177
10. Барбора Крейчикова (Чехия) – 3161
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17 (18). Марта Костюк - 2383
24 (27). Элина Свитолина - 1942
36 (35). Даяна Ястремская - 1612
49 (48). Ангелина Калинина - 1076
79 (115). Юлия Стародубцева - 853
96 (88). Леся Цуренко - 739
123 (124). Дарья Снигур — 603
200 (174). Катерина Завацкая - 361