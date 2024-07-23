Свитолина: Всегда напоминаю себе, что на фронте в десять раз тяжелее

Украинская теннисистка Элина Свитолина (31) мотивирует себя бороться до конца в матчах, когда вспоминает о том, какие трудности преодолевают защитники Украины на передовой.

Об этом она рассказала в интервью New Voice.

"Надо много времени уделять психологической подготовке. Для меня это очень важно, потому что каждый день много плохого происходит в Украине. Надо себя настраивать каждый день. У меня есть моя рутина, которую я делаю каждый день, но очень трудно что-то прогнозировать.

Надо каждый день себя настраивать на работу, то, что ты можешь контролировать, на свое психологическое состояние, чтобы была возможность работать. Нужно отдаваться на 100% того труда, который ты делаешь каждый день для профессионального спорта.

Это трудно. Это для всех спортсменов, для каждого из нас, для каждого украинца очень тяжело. Я всегда напоминаю себе, что у нас есть девушки и ребята, защищающие нашу страну на фронте, им в десять раз труднее. Играя где-то — это для меня шанс проявить себя как украинку, чтобы люди смотрели и болели за меня, болели за Украину.

Каждый раз, когда я выхожу, я представляю не только себя, но и свою страну. И для меня очень важно одерживать эти маленькие победы, но, пожалуй, они и велики. Хочу, чтобы каждый день был наполнен приятными моментами для нашей страны", - сказала Свитолина.