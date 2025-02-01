Ястремская пробилась в финал турнира WTA 500 в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (72) одолела представительницу Дании Клару Таусон (39) в полуфинале турнира серии WTA 500 в австрийском Линце.

Матч длился 1 час 46 минут и завершился со счётом 6:1, 6:4.

Ястремская 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 3 брейка. На счету Таусон по 5 эйсов и ошибок на подаче. Датчанка ни разу не сумела взять подачу украинки, хотя имела для этого 9 попыток.

В первом сете Даяна благодаря фирменной атакующей игре сразу повела 3:0, после чего спокойно довела партию до победы.

Дальше было сложнее. Таусон сама начала удачно контратаковать, к тому же, Ястремскую стала беспокоить поясница. После пятого гейма второго сета украинка даже вызвала на корт физиотерапевта. Несмотря на это, уже следующую подачу соперницы Даяна взяла и с огромным трудом удержала свою. Завершить игру оказалось делом техники.

Это была вторая встреча между теннисистками, в обоих победу праздновала украинка.

Upper Austria Ladies Linz - WTA 500

Линц, Австрия

Призовой фонд - $1,064,510

Хард (зал)

Полуфинал, 1 февраля

Даяна Ястремская (Украина) - Клара Таусон (Дания) 6:1, 6:4

Ястремская вышла в свой 7 финал турниров уровня WTA за карьеру, на ее счету 4 титула.

Соперницей Даяны в финале станет победительница пары Каролина Мухова (19, Чехия) - Екатерина Александрова (30, -).

Напомним, в первом круге Ястремская обыграла Лучию Бронцетти 7:6, 7:5, во втором разобралась с Антонией Ружич 7:5, 6:1. Накануне в полуфинале украинка победила Марию Саккари 7:5, 6:0.



