Скандал на Уимблдоне: экс-россиянка остановила игру из-за мужчины с "ножом", потерпев позорное поражение
Скріншот
Невероятная сцена развернулась на одном из кортов Уимблдона: бывшая российская теннисистка Юлия Путинцева прямо во время игры потребовала остановить матч и вывести с трибун мужчину, которого считала опасным.
Инцидент произошел во время первого раунда соревнований турнира в Лондоне в игре против Аманды Анисимовой.
"Можете его вывести? Я не буду продолжать, пока он не уйдет. Такие люди опасны, он сумасшедший, у него может быть нож", – эмоционально обратилась Путинцева к судье во время встречи.
Однако инцидент не помог Юлии собраться. Несмотря на требование и остановку игры, спортсменка потерпела ошеломляющее поражение – 0:6, 0:6 от Анисимовой. Это стало ее худшим результатом в карьере на турнирах Большого шлема.
Отметим, что Путинцева славится своими скандальными поступками. Не так давно экс-россиянка едва не спровоцировала драку с Марией Саккари, кривляя ее после матча.