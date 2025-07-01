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Скандал на Уимблдоне: экс-россиянка остановила игру из-за мужчины с "ножом", потерпев позорное поражение

Богдан Войченко — 1 июля 2025, 14:33
Скріншот
Скандал на Уимблдоне: экс-россиянка остановила игру из-за мужчины с ножом, потерпев позорное поражение

Невероятная сцена развернулась на одном из кортов Уимблдона: бывшая российская теннисистка Юлия Путинцева прямо во время игры потребовала остановить матч и вывести с трибун мужчину, которого считала опасным.

Инцидент произошел во время первого раунда соревнований турнира в Лондоне в игре против Аманды Анисимовой.

"Можете его вывести? Я не буду продолжать, пока он не уйдет. Такие люди опасны, он сумасшедший, у него может быть нож", – эмоционально обратилась Путинцева к судье во время встречи.

Однако инцидент не помог Юлии собраться. Несмотря на требование и остановку игры, спортсменка потерпела ошеломляющее поражение – 0:6, 0:6 от Анисимовой. Это стало ее худшим результатом в карьере на турнирах Большого шлема.

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Отметим, что Путинцева славится своими скандальными поступками. Не так давно экс-россиянка едва не спровоцировала драку с Марией Саккари, кривляя ее после матча.