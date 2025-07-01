Скандал на Уимблдоне: экс-россиянка остановила игру из-за мужчины с "ножом", потерпев позорное поражение

Невероятная сцена развернулась на одном из кортов Уимблдона: бывшая российская теннисистка Юлия Путинцева прямо во время игры потребовала остановить матч и вывести с трибун мужчину, которого считала опасным.

Инцидент произошел во время первого раунда соревнований турнира в Лондоне в игре против Аманды Анисимовой.

"Можете его вывести? Я не буду продолжать, пока он не уйдет. Такие люди опасны, он сумасшедший, у него может быть нож", – эмоционально обратилась Путинцева к судье во время встречи.

Ojito a lo que pasó en la Cancha 15😳



Yulia Putintseva🇰🇿 detuvo su partido en #Wimbledon por un incidente con un aficionado



“¿Lo pueden sacar? No voy a continuar hasta que se vaya. Esta gente es peligrosa… ¿Cuando va a venir seguridad? Sáquenlo, tal vez tiene un cuchillo” pic.twitter.com/U7RT3YdrBA — Iván Aguilar (@ivabianconero) June 30, 2025

Однако инцидент не помог Юлии собраться. Несмотря на требование и остановку игры, спортсменка потерпела ошеломляющее поражение – 0:6, 0:6 от Анисимовой. Это стало ее худшим результатом в карьере на турнирах Большого шлема.

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Отметим, что Путинцева славится своими скандальными поступками. Не так давно экс-россиянка едва не спровоцировала драку с Марией Саккари, кривляя ее после матча.