Australian Open 2025: без надежды надеемся...

С 12 по 26 января 2025 года в Мельбурне традиционно состоится первый в сезоне Grand Slam – Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Турнир знаменует открытие нового теннисного года. И пусть граница между сезонами немного стерлась из-за различных итоговых и выставочных турниров, но именно Australian Open задает тон и темп новому сезону.

Украинские болельщики будут с повышенным вниманием следить за турнирными перипетиями в одиночной женской сетке. Здесь у нас второй год подряд выступает трое сеяных теннисисток. Марта Костюк получила 17-й номер посева, Элина Свитолина – 28-й, а Даяна Ястремская – 32-й. В прошлом году в число сеяных попали Свитолина, Калинина и Цуренко.

Кроме трех лидеров украинского тенниса в основной сетке выступят также Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Последняя преодолела три круга квалификации.

Чего ждать?

Марта Костюк

Марта Костюк НОК Украины

После прошлогоднего четвертьфинала в Мельбурне болельщики ожидали от первой ракетки Украины уверенного старта на австралийских хардовых турнирах.

В конце сентября и в октябре во время китайских турниров было заметно, что Костюк истощилась от напряженного сезона и нуждается как в физическом, так и в психологическом восстановлении. Поклонники украинской спортсменки наблюдали за ее межсезонным отдыхом в соцсетях и надеялись, что Марта выйдет на корты с воодушевлением и в хорошем настроении.

Пока такие надежды не оправдались. В Брисбене и Аделаиде Костюк проиграла уже в стартовых поединках. Сначала уступила китаянке Юэ Юань (51), получив во втором сете скрытую "баранку" - 3:6, после того, как вела 3:0. В Аделаиде проиграла 20-летней американке Эшлин Крюгер в трех партиях 6:4, 2:6, 2:6.

В начале матча с американкой казалось, что Марта нашла собственную игру, но уже в первом сете после седьмого гейма прозвучали тревожные колокольчики. Было видно, что украинка не настроена полноценно на получение результата. Особенно ярко это проявилось во второй и третьей партиях. Костюк в очередной раз помешала психология.

Когда Марта начинает в отчаянии махать ракеткой, словно показывая, что ей неприятно находиться на корте, считай матч проигран. Очень неприятно это наблюдать, но никуда правды деть – ждать чего-то от примы в Мельбурне не стоит именно из-за отсутствия психологического и ментального настроя.

Да, сетка до третьего круга у киевлянки достаточно проходная. Только в 1/16 может встретиться мощная Паула Бадоса (12), которая, кстати, находится далеко не в самой лучшей форме. Однако до этого придется преодолеть неуступчивую японку Нао Хибино (143), уверенно прошедшую квалификацию. Во втором круге могут случиться немка Юли Нимайер (92) или полячка Мая Хвалинская (126), каждая из которых способна создать Костюк немало проблем.

Что ж, будем ждать Марту хотя бы в 1/16 финала. По крайней мере, в первом поединке она идет записным фаворитом у букмекеров. Боюсь, что уже на старте Марта пощекочет нервы не и себе, и болельщикам.

Элина Свитолина

Элина Свитолина j48tennis

Австралийский Гренд Слэм – не самый любимый у нашей опытной звезды. Здесь Элина только дважды добралась до четвертьфиналов – в 2018 и 2019 годах.

В прошлом году одесситка снялась во время матча 1/8. В этот раз, к сожалению, все будет зависеть от состояния здоровья спортсменки. Элина возвращается после операции и провела только один выставочный матч против Чжэн Циньвэнь.

Главное для Свитолиной плавно войти в сезон, не создать чрезмерную стрессовую ситуацию для прооперированной ноги. Первой соперницей станет опытная румынка Сорана Кирстя (72), возвращающаяся после полугодового перерыва. В Аделаиде Сорана без шансов уступила Юле Нимайер.

Во втором круге Элини может встретиться юная квалифаерша из Чехии Сара Бейлек (156) или профильная парница, американка Кэролайн Доулхайд (82). Скажем откровенно – соперницы проходимы, если будет все в порядке со здоровьем.

У 1/16 потенциальные соперницы – Тейлор Таунсенд (71) и Жасмин Паолини (4). Здесь уже будет очень тяжело.

План ясен – постепенно входить в новый сезон, осторожно относясь к собственному здоровью. 1/16 станет отличным результатом при таких обстоятельствах.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская Getty Images

Вот кому есть что защищать в Мельбурне, так это нашей одесситке. Именно в Австралии в январе прошлого года Даяна достигла, пока, наивысшего результата в карьере – полуфинала турнира GS. 2025-м.

Ястремская провально завершала предыдущий сезон, проведя серию из семи поражений подряд, начиная с Олимпийских игр.

В Брисбене также стартовала с поражения, уступив в двух сетах россиянке Анастасии Потаповой (35). Немного оптимизма добавили две трехсетовые победы в Хобарте над американками Кэти Волынец (59) и Энн Ли (91). Но даже в этих матчах украинка выглядела неуверенно и устраивала "американские горки" с головокружительными камбеками. А дальше без особой борьбы в двух партиях уступила Маккартни Кесслеру (67).

Начнет первый мейджор Даяна игрой против египтянки Маяр Шериф (65). Соперница специализируется на грунте, потому букмекеры фавориткой считают именно украинку.

В 1/32 высока вероятность игры с Лулу Сун (43), которая почти не выступала после US Open. Учитывая состояние соперницы, Ястремская имеет все шансы выйти в 1/16. Где вероятно украинку будет ждать шестая ракетка мира Елена Рыбакина.

Ангелина Калинина

Ангелина Калинина Getty Images

В прошлом сезоне, особенно во второй его половине, Ангелина откровенно мучилась на кортах. Если же упомянуть австралийский отрезок 2024 года, то там вообще было только три поражения – в Брисбене, Аделаиде и на АО. Тем более приятным стало выступление представительницы Херсона в Брисбене, где ее смогла остановить россиянка Полина Кудерметова (57) в полуфинале.

Довольно уверенные победы над Дианой Шнайдер (13) и Юэ Юань (51) надеются на хорошее выступление в Мельбурне, где лучшим результатом Калининой остается 1/16 позапрошлого года.

Вот только уже в первом круге Ангелину ждет сложная соперница – Онс Жабер (40). Тунисская спортсменка далека от собственного пика формы, однако букмекеры считают именно ее очевидной фавориткой в поединке с украинкой.

Во втором круге можно попасть на еще более мощную – Марию Саккари (32), а в третьем – на Эмму Наварро (8). Но не стоит заглядывать так далеко. У Калининой довольно тяжелая сетка с самого начала, так что будем болеть за нее в каждом матче.

Юлия Стародубцева

Юлия Стародубцева Getty Images

Украинка все же попала в основную сетку австралийского Grand Slam без квалификации.

Зачетная книга начала работать на студентку – Юлия начинает пользоваться плодами успешного 2024-го. Хотя до сих пор не ясно, зачем после удачного турнира в Пекине, Стародубцева и ее тренер решили заехать еще на несколько китайских соревнований. На фоне тяжелого сезона и травм. Это принесло лишь четыре поражения подряд в конце сезона и чрезмерные нагрузки на не слишком здоровые ноги спортсменки.

И вот в первом же матче нового года против румынки Жаклин Кристиан (85) Юлия снимается во втором сете из-за проблем с голеностопом. Чрезвычайно досадно и непонятно, что ожидать от нашей теннисистки в Мельбурне.

В первом круге Стародубцеву ждет талантливая, хоть и нестабильная, Лейла Фернандес (31) из Канады. Букмекеры почти не оставляют шансов украинке. На фоне проблем со здоровьем перспективы выхода во второй круг действительно выглядят призрачными, однако 24-летняя уроженка Каховки уже неоднократно показывала характер и волю к победе.

Дарья Снигур

Дарья Снигирь instagram.com/snigur_27

Киевлянка пробилась через нелегкое сито квалификации и во второй раз сыграет на Открытом чемпионате Австралии.

Это уже значимое достижение для 22-летней теннисистки.

Жеребьевка оказалась безжалостной для Снигур. В первом круге ее ждет американка Даниэль Роуз Коллинз (11). Букмекеры отдают мало шансов Снегирь против американской фаворитки. В то же время, заметим, что Даниэль не выиграла ни одного поединка после прошлогодней парижской олимпиады. Да, класс и опыт соперницы будет давить на Снигур, но на то и спорт, чтобы преодолевать такие вызовы.

Не будем смотреть дальше по сетке, но обязательно посмотрим матч против десятой сеяной. То, какую оппозицию Дарья навяжет титулованной противнице, покажет, что можно будет ожидать от украинки в начавшемся сезоне.

Послесловие

Вряд ли следует ожидать украинок во второй неделе Australian Open-2025. Но кто надеялся на прошлогодний полуфинал Ястремской?

Также начинаем следить за рейтинговыми достижениями теннисисток в новом сезоне. Все же попадание в основную сетку мейджоров без сложных квалификационных отборов – существенная привилегия высокорейтинговых спортсменок.