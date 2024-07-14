Алькарас второй раз подряд выиграл Джоковича в финале Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас (3) победил самого титулованного игрока в истории Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2, 7:6(4).

С первых розыгрышей Алькарас захватил лидерство, тем самым подкосив уверенность Джоковича в своих силах. Так продолжалось до третьего сета, когда Новак нашел свою игру, но при счете 4:4 все равно проиграл подачу.

Серб был в шаге от проигрыша, когда Карлос получил три матчпойнта, но каким-то чудом не реализовал ни один из них. Третья партия перешла в тайбрейк.

Уимблдон — Гранд-Слам

Лондон, Великобритания, Трава

Призовой фонд - £50,000,000

Финал, 14 июля

Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия) 6:2, 6:2, 7:6(4)

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