Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Теннис

Алькарас второй раз подряд выиграл Джоковича в финале Уимблдона

Игорь Чернявский — 14 июля, 18:40
Алькарас второй раз подряд выиграл Джоковича в финале Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас (3) победил самого титулованного игрока в истории Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2, 7:6(4).

С первых розыгрышей Алькарас захватил лидерство, тем самым подкосив уверенность Джоковича в своих силах. Так продолжалось до третьего сета, когда Новак нашел свою игру, но при счете 4:4 все равно проиграл подачу.

Серб был в шаге от проигрыша, когда Карлос получил три матчпойнта, но каким-то чудом не реализовал ни один из них. Третья партия перешла в тайбрейк.

Уимблдон — Гранд-Слам
 Лондон, Великобритания, Трава
 Призовой фонд - £50,000,000
 Финал, 14 июля

Карлос Алькарас (Испания) Новак Джокович (Сербия) 6:2, 6:2, 7:6(4)

Новость дополняется...

Новак Джокович Карлос Алькарас Вімблдон-2024

Новак Джокович

На кону история: Джокович максимально подогрел интерес к финалу Уимблдона
Джокович в десятый раз вышел в финал Уимблдона: обзор матча с Музетти
Джокович одолел Музетти на пути к шестому подряд финалу Уимблдона
Джокович досрочно вышел в полуфинал Уимблдона-2024 из-за травмы соперника
Джоковичу разрешили нарушить строгое правило Уимблдона

Последние новости