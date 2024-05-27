"Король грунта" уже не тот: Надаль уступил Звереву на старте Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (275) потерпел поражение от немца Александра Зверева (4) в первом круге Ролан Гаррос-2024.

Поединок длился 3 часа 6 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (5), 6:3. Титулованный испанец пытался создать конкуренцию более рейтинговому сопернику, особенно во втором сете, который завершился напряженным тай-брейком. Однако, именно Зверев шагал во второй раунд престижного турнира.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франция

Грунт

Призовой фонд - $24,961,000 Первый круг 27 мая

Александер Зверев (Германия) - Рафаэль Надаль (Испания) 6:3, 7:6 (5), 6:3

Так что "Король грунта" впервые в карьере уступил в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Надаль является самым титулованным теннисистом в истории Ролан Гаррос. Испанец 14 раз триумфовал на турнире серии Grand Slam (первая победа - в 2005 году, последняя - в 2022). Отметим, в прошлом году Рафа не играл на французском турнире из-за травмы бедра.

Ранее Надаль заявил, что нынешний Ролан Гаррос может быть не последним в его карьере.







