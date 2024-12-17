Чемпионка мира и бронзовая медалистка Олимпийских игр объявила о завершении карьеры

Известная венгерская пловчина Капаш Богларка объявила о завершении карьеры в 31-летнем возрасте.

Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

"Настал тот момент, который я всегда представляла таким далеким, но вот он наступил: я официально завершаю свою активную карьеру спортсмена.

Этот путь, который я проделала, был гораздо больше, чем просто спорт. Путь был наполнен борьбой, радостью, учебой и ощущением, что каждый миг того стоит. За годы, которые я провел в бассейне, я узнал многое не только как спортсменка, но и человек. Настоящий успех никогда не рождается одиноким.

Я благодарна за все, что мне дало плавание, особенно за людей, которые были рядом со мной всю дорогу. Спасибо моим родным, друзьям, товарищам по команде, тренерам и не в последнюю очередь вам, дорогие болельщики, за то, что верили в меня», – написала она.