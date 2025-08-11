Украина завоевала серебро и бронзу в подводном плавании на Всемирных играх-2025

Мужская и женская сборная Украины по подводному плаванию завоевали награды на Всемирных играх 2025 года.

Мужчины в эстафете 4х100 показали третий результат – 2.18,73, но из-за дисквалификации Колумбии в итоге получили серебро. В составе команды Украины выступили Сергей Смищенко, Александр Кузьменко, Давид Елисеев и Алексей Захаров.

Женская команда в эстафете 4х50 стала третьей. Золото с новым мировым рекордом завоевали представительницы Китая, второе место у Колумбии. Украину представляли Елизавета Гречихина, София Гречко, Виктория Уварова и Анастасия Макаренко.

Напомним, что накануне украинские гребцы на лодках "Дракон" завоевали сразу четыре комплекта медалей Всемирных игр-2025.

Ранее стало известно, что София Гречко выиграла очередное золото для Украины на Всемирных играх-2025.