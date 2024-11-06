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Шестикратный чемпион Паралимпиады может стать почетным гражданином Полтавской общины

Руслан Травкін — 6 ноября 2024, 13:58
Шестикратный чемпион Паралимпиады может стать почетным гражданином Полтавской общины
Євген Богодайко
Getty images

Известный украинский паралимпиец Евгений Богодайко может получить звание "Почетного гражданина Полтавской общины".

Об этом сообщает Суспильне Полтава.

Источник сообщает, что на заседании Полтавского горсовета обсудили такую возможность.

Инициатором выступила секретарь горсовета Екатерина Ямщикова. Вопрос будет рассмотрен профильной комиссией, а также вынесен на обсуждение сессии городского совета.

30-летний пловец Богодайко завоевал 2 золотые медали на Паралимпийских играх в Лондоне, через 4 года принес Украине 3 золотые награды в Рио, а также еще одно чемпионство Паралимпиады он получил в Токио. На играх в Париже опытный спортсмен дважды стал бронзовым призером . Также на его счету пять серебряных наград на Паралимпийских играх.

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