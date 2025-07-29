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До награды не хватило 0,06 секунды: 12-летняя девочка могла попасть на подиум ЧМ по плаванию

Руслан Травкін — 29 июля 2025, 06:52
До награды не хватило 0,06 секунды: 12-летняя девочка могла попасть на подиум ЧМ по плаванию
Юй Цзіді
Getty Images

Китаянка Юй Цзиди, которой всего 12 лет, финишировала четвертой в заплыве на 200 м комплексным плаванием. До медали ей не хватило всего 0,06 секунды.

Об этом пишет CNN.

Чемпионат мира по плаванию. 200 м комплексным стилем. Женщины.

  1. Саммер Макинтош (Канада) – 2:06,69
  2. Алекс Уолш (США) – 2:08,58
  3. Мэри-Софи Харви (Канада) – 2:09,15

...

4. Юй Цзиди (Китай) – 2:09,21

Для Макинтош это вторая золотая награда. Ранее она стала победительницей в дисциплине 400 м вольным стилем.

12-летняя Юй также будет соревноваться в индивидуальных заплывах на 400 метров комплексом, а также на 200 метров баттерфляем.

На чемпионате мира по водным видам спорта минимальный возрастной ценз – 14 лет, но показатели Цзиди настолько быстрые на чемпионате Китая, что она квалифицировалась на мировое первенство.

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