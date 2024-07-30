Бедный — о переезде Клочковой в Крым: Не зная деталей, не готов осуждать

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный считает, что не стоит осуждать граждан, которые по разным причинам решили жить на оккупированных территориях.

Своими мыслями о проблеме интеграции таких людей в украинское общество Бедный поделился в эксклюзивном интервью Максиму Розенко. В качестве примера Максим назвал проживающую в Крыму 4-кратную олимпийскую чемпионку Яну Клочкову.

"Очень правильно на своем недавнем выступлении у нас говорила Джамала. Она тоже из оккупированного Крыма. Джамала отметила, что нам нужно работать с людьми, которые остались на оккупированных территориях. Это тоже наши люди, нам нужно их сохранить. Не зная деталей, не готов осуждать переезд Клочковой. Может быть, для этого были основания. У меня есть знакомый, он поехал в полуостров, потому что отец болен, не может сам себя обслуживать. Он в Крыму сейчас ездит с украинским флагом на украинских номерах. Есть много проблем там из-за этого. Я соглашаюсь с мнением Джамалы и Усика, что с этими людьми нам тоже нужно работать. Чтобы они, находясь там, все равно оставались украинцами, сохраняли свою идентичность, культуру и ждали освобождения оккупированных территорий", — сказал Бедный.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Клочкова ни разу не высказывала свою позицию по поводу российско-украинской войны.