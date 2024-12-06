Известный состав Украины на чемпионат мира по плаванию на короткой воде

Украину на мировом первенстве будут представлять шесть спортсменов – пять мужчин и одна женщина.

Заявка сборной Украины опубликована на официальном сайте Международной федерации по плаванию.

В состав национальной команды Украины вошли:

Мужчины

Арсен Ковалев (50 м, 100 м, баттерфляй)

Владимир Лысовец (50 м, 100 м, брасс)

Георгий Лукашев (200 м, баттерфляй, 400 м. комплексное плавание)

Вадим Нуменко (100 м, 200 м. комплексное плавание)

Александр Желтяков (50 м, 100 м, 200 м. на спине)

Женщины

Ника Шарафутдинова (50 м, 100 м, 200 м. на спине)

В Будапеште разыграют 45 комплектов наград (по 21 в женских и мужских дисциплинах и три – в смешанных). Украина будет представлена в 14-ти одиночных соревнованиях и мужской эстафете 4х100 м. комплексным стилем.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 15 декабря в столице Венгрии.

Ранее сборная Украины завоевала 30 медалей на Кубке мира-2024, который проходил в Италии.