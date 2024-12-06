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Известный состав Украины на чемпионат мира по плаванию на короткой воде

Микита Павлів — 6 декабря 2024, 13:15
Известный состав Украины на чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Олександр Желтяков
Фото: USF

Украину на мировом первенстве будут представлять шесть спортсменов – пять мужчин и одна женщина.

Заявка сборной Украины опубликована на официальном сайте Международной федерации по плаванию.

В состав национальной команды Украины вошли:

Мужчины

  • Арсен Ковалев (50 м, 100 м, баттерфляй)
  • Владимир Лысовец (50 м, 100 м, брасс)
  • Георгий Лукашев (200 м, баттерфляй, 400 м. комплексное плавание)
  • Вадим Нуменко (100 м, 200 м. комплексное плавание)
  • Александр Желтяков (50 м, 100 м, 200 м. на спине)

Женщины

  • Ника Шарафутдинова (50 м, 100 м, 200 м. на спине)

В Будапеште разыграют 45 комплектов наград (по 21 в женских и мужских дисциплинах и три – в смешанных). Украина будет представлена в 14-ти одиночных соревнованиях и мужской эстафете 4х100 м. комплексным стилем.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 15 декабря в столице Венгрии.

Ранее сборная Украины завоевала 30 медалей на Кубке мира-2024, который проходил в Италии.

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