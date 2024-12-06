Известный состав Украины на чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Олександр Желтяков
Фото: USF
Украину на мировом первенстве будут представлять шесть спортсменов – пять мужчин и одна женщина.
Заявка сборной Украины опубликована на официальном сайте Международной федерации по плаванию.
В состав национальной команды Украины вошли:
Мужчины
- Арсен Ковалев (50 м, 100 м, баттерфляй)
- Владимир Лысовец (50 м, 100 м, брасс)
- Георгий Лукашев (200 м, баттерфляй, 400 м. комплексное плавание)
- Вадим Нуменко (100 м, 200 м. комплексное плавание)
- Александр Желтяков (50 м, 100 м, 200 м. на спине)
Женщины
- Ника Шарафутдинова (50 м, 100 м, 200 м. на спине)
В Будапеште разыграют 45 комплектов наград (по 21 в женских и мужских дисциплинах и три – в смешанных). Украина будет представлена в 14-ти одиночных соревнованиях и мужской эстафете 4х100 м. комплексным стилем.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 15 декабря в столице Венгрии.
Ранее сборная Украины завоевала 30 медалей на Кубке мира-2024, который проходил в Италии.