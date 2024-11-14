Звездный немецкий прыгун вернется на Кубок мира после годового перерыва

Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина объявила свой состав на стартовый этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере (22 – 24 ноября).

Об этом сообщает пресс-служба Немецкого лыжного союза.

В состав вошли семь спортсменов: Андреас Веллингер, Карл Гайгер, Пьюс Пашке, Маркус Айзенбихлер, Филипп Раймунд, Штефан Ляйе, Андреас Титтель.

Помимо основной квоты в пять спортсменов Бундестим выбором еще одно место на Континентальном кубке и одно – благодаря серебру Титтеля на юниорском чемпионате мира 2024 года.

Отметим, что Айзенбихлер вернется на Кубок мира после пропуска всего прошлого сезона, когда он не пробивался в основной состав команды. 33-летний немец является шестикратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось о том, что этап в Лиллехаммере пропустит Пётр Жила.