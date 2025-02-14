Два лыжника устроили акцию протеста против россиянина Большунова

Два лыжника вышли на награждение марафона Sudtirol Moonlight Classic в Италии с лентами в цветах украинского флага на руках.

Об этом сообщает Athletes for Ukraine.

Напомним, организаторы допустили к участию в гонке титулованного российского лыжника Александра Большунова. Он в марте 2022 года принял участие в митинге в поддержку войны против Украины, который был посвящен годовщине аннексии Крыма. В итоге трехкратный олимпийский чемпион Sudtirol Moonlight Classic выиграл.

В знак протеста против участия Большунова в гонке итальянец Лоренцо Бузин и шведка Малин Бьорьешо вышли на церемонию награждения призеров гонки с повязками в цветах украинского флага на руках.

Отметим, что изначально Большунов был заявлен на гонку под российским флагом, однако впоследствии триколор из протокола убрали. Для титулованного лыжника это была первая международная гонка после отстранения россиян в феврале 2022 года. Sudtirol Moonlight Classic проходила не под эгидой Международной лыжной федерации(FIS).