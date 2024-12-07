Марусяк остался без очков в первом старте Кубка мира в Висле

Украинский прыгун Евгений Марусяк не набрал очков в первом личном старте на этапе Кубка мира в польской Висле. В непростых ветровых условиях 24-летний украинец прыгнул на 111 метров и в итоге показал 42-й результат.

Вчера Марусяк прошел квалификацию с 45-м результатом. Другой украинец, Виталий Калиниченко, пробиться в основные соревнования не сумел.

Выиграл первую попытку австриец Даниэль Чофениг, опередивший лидера Кубка мира, немца Пьюса Пашке, и Рена Никайдо. У японца есть шанс впервые в карьере подняться на подиум на Кубке мира.

Результаты первой попытки:

В воскресенье, 8 декабря, в Висле состоится еще один личный старт. Начало квалификации – в 14:45 по Киеву.

Напомним, предыдущий этап в финской Руке сборная Украины пропускала.