Лыжные гонки. Клэбо завоевал третье золото, провал украинцев

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал чемпионом мира 2025 года в гонке с раздельным стартом на 10 км классикой. Для него это уже третье золото на текущем мундиале в Тронхейме – ранее он победил в личном спринте и скиатлоне.

В разделке Клэбо на 8,8 секунды опередил своего партнера по команде, Эрика Вальнеша, который пропускал спринт из-за травмы спины. Бронзу завоевал еще один представитель Норвегии, Харальд Остберг Амундсен.

Лучшим из украинцев стал Александр Лисогор – 66 место с отставанием в 3 минуты и 33 секунды. Также Украину представляли Дмитрий Драгун, Руслан Денисенко и Денис Мухотинов, которые заняли 78, 88 и 106 места соответственно. Суммарно до финиша добрались 107 спортсменов.

Итоговые результаты:

Также во вторник, 4 марта, на чемпионате мира состоится аналогичная женская разделка на 10 км классикой. Она начнется в 16:30 по киевскому времени.