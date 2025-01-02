Сборная Украины неожиданно исчезла с Тур де Ски-2024/25

Сборная Украины по лыжным гонкам неожиданно всей командой прекратила борьбу на Тур де Ски-2024/25.

Об этом сообщает Expressen.

Еще 31 декабря сразу пятеро представителей Украины – Виктория Олех, София Шкатула, Анастасия Никон, Андрей Доценко и Денис Мухотинов – выступили на третьем этапе Тура, разделке на 20 км свободным стилем в Тоблахе. Однако, на следующий день, 1 января, на старт гонки преследования уже не вышел никто из представителей украинской команды.

Директор Кубка мира по лыжным гонкам Михал Ламплот заявил, что ему, как и пресс-менеджеру Международной лыжной федерации (FIS) Сюнне Дюрхауг и координатору Кубка мира, Дорис Каллен, о востоке сборной Украины ничего не было известно:

"Без понятия. Они просто всей командой пропустили обе гонки. В чем была причина – я не знаю. В правилах FIS нет пункта, что какая-то сборная должна обязательно сообщать нам о том, что не выйдет на старт. Но нам бы, конечно же, хотелось знать об этом", – заявил Ламплот.

На момент схода Никон, Шкатула и Олех занимали три заключительных места в общем зачете Тура – 55, 56 и 57. Мухотинов шел 87 из 89 участников мужского Тура. Доценко на третьем этапе не вписался в лимит времени, потому на старт четвертого этапа выходить уже не имел права.

Напомним, сегодня, 2 января, из-за болезни борьбу прекратил действующий чемпион Тура, Харальд Остберг Амундсен.